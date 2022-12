Ángela Aguilar abre camino a las mujeres

Para Ángela Aguilar el escenario es como un hogar, pues es donde se siente más segura, y donde ejerce su pasión, que es la música. Una de las mayores satisfacciones que le ha dejado esta pasión es fomentar la cultura mexicana, y a través de ella marcar una diferencia.

"El mariachi es de todos y debe ser cantado por todas, todos y todes. No importa cómo te identifiques, a quién decides amar, importa lo que hay detrás. Es nuestro deber como nueva generación inspirar a las siguientes a que también se puede, y valga la redundancia, que este género no es de géneros", comenta en entrevista con El Sol de México.

Gossip Ángela Aguilar cierra con broche de oro el desfile de Día de Muertos en CDMX

Ángela comenzó su carrera desde hace 10 años, cuando grabó el álbum Nueva tradición, en el que compartió el micrófono con su hermano Leonardo. En 2018 se sumó a la gira Jaripeo sin fronteras, junto con su padre Pepe Aguilar, y ese mismo año lanzó su disco como solista: Primero soy mexicana.

Desde entonces ha ganado 11 galardones, incluyendo tres Premios de la Radio y un Premio Bandamax, como Artista Revelación. Asimismo, fue nominada a un Grammy por su primer material discográfico, y a cuatro Grammy Latino.

Su amor por el regional viene desde pequeña, pero la decisión de dedicar su carrera a este género se dio tras percatarse de que era el más difícil de interpretar. "En mi punto de vista es una gran responsabilidad tener a 14 personas detrás de mí", apuntó, refiriéndose al mariachi.

"Es casi una mini sinfónica, cantar estas canciones que tienen diferentes cambios y armonías, con muchos falsetes, especialmente la música mexicana tradicional, es un género difícil de cantar. Toma muchos pantalones y mucha práctica".





Comprometida con las mujeres

Su mayor compromiso hoy en día es seguir forjando el camino para las mujeres que vienen detrás de ella, pues en su opinión luego de haber tenido figuras como Lucha Villa y Chavela Vargas, faltó una generación de cantantes que continuaran esta labor.

Aunque cada vez hay más nombres, "es muy escasa la mujer que forma parte de la música mexicana. No hay suficiente representación femenina en la industria de la música mexicana", afirma.

"También es porque hay muchos lugares de poder donde no somos tomadas en cuenta, porque como hemos visto tantos años que en la música mexicana han predominado los hombres, no nos metemos o no nos sentimos cómodas metiéndonos a este género".





Feliz de cerrar su gira

Este sábado 17 de diciembre la cantante se presentará en el Palenque de la Feria de Chiapas, donde concluirá su gira Mexicana enamorada. Según adelantó, interpretará temas del álbum homónimo, así como algunos éxitos de su padre y sus abuelos.

Se siente profundamente satisfecha con este cierre, pues ha sido un período de mucho aprendizaje para ella, y considera que ha logrado su cometido: que la gente salga más feliz de como entró.

"Se me ha ido muy rápido, cada show vamos mejorando y perfeccionando. Cada show aprendo algo, lo bonito es que cuento con mi papá, y él es quien mejor me lleva", señaló. "Siempre me ha enseñado a concentrarme mucho, calentar y estar preparada. Llevar las intenciones, qué quiero transmitir con este concierto y en qué me quiero enfocar".

Al llevar ya un par de años de carretera, también le alegra ver que su show es cada vez más completo. "Cuando empecé a hacer algunos conciertos sola, a los 15 años, no sabía cómo llenar una hora y media de canciones. Apenas llegaba a la hora 15 y no sabía qué hacer, y ahora lo bueno es que debo quitar temas porque canto de más".

Abierta a nuevos retos profesionales

Con su reciente cambio de look, Ángela suele mirarse al espejo y ver un gran parecido con su abuela, Flor Silvestre, quien además de la música, brilló como actriz en la época de oro del cine mexicano.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Teniendo en cuenta este legado, no descarta incursionar en la actuación, aunque lo hará hasta que concluya su formación, pues quiere asegurarse de entregarlo todo, tal y como lo hace en la música.

"Soy muy dramática, me iría muy bien como actriz, pero no me gusta meterme a nada si no estoy segura de poder hacerlo bien. Necesito practicar más y tomar clases. Creo que muy pronto, quizá el próximo año, vamos a hacer algo al respecto", finalizó.