Caifanes listos para conectar con la belleza del Cervantino y la música

León, Gto.- (OEM-Informex).-Después de 36 años de carrera Caifanes recibió la llamada que esperaron por tanto tiempo, en su trayectoria han logrado llenar estadios, plazas de toros, auditorios, pero algo les faltaba.

Demostrar que el rock nacional es cultura y parte de la historia de nuestro país.

ENTREVISTA

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Diego Herrera integrante y fundador de Caifanes compartió que significa para la banda clausurar la fiesta cervantina en su edición 50.

Desde que nos plantearon presentarnos en el Festival Internacional Cervantino, dijimos ¡wow qué padre lo tenemos que hacer!

Compartió que lo primero que se le vino a la mente es expresar, que se sienten muy honrados de ser parte de esta edición tan especial del FIC.

Se sinceró y señaló que en muchos momentos se sintieron segregados por no ser considerados como parte de la cultura de la música de nuestro país, sobre todo en sus inicios hace casi cuatro décadas.

Afirmó que, por supuesto que Caifanes es cultura, su música es un reflejo de lo que son, de lo que han vivido y de lo que han luchado con su música en los escenarios.

TODO A SU TIEMPO

“Ya es el domingo, diversas veces nos hemos presentado en Guanajuato, pero definitivamente esta será una muy especial”.

Añadió que han pagado derecho de piso, por muchos años los tacharon de no ser cultura, de no ser serios, de no ser un género musical, que quiere expresar y destacar en el contexto del Cervantino.

SU PRIMERA VISITA AL CERVANTINO

En 1999 se presentaron por primera vez en “la fiesta del espíritu” no recuerda muy bien como les fue, lo que si recuerda es que en aquellas épocas los veían como pulgosos que hacen rock un género heredado de Londres y pasaron totalmente desapercibidos.

“Hoy estamos aquí para demostrar que somos cultura, que representamos a este país, es algo que ya está muy arraigado, el rock mexicano”.

Ahora todo ha cambiado y se le hace importante y significativo estar en el Cervantino.

EL DOMINGO EN LA ALHÓNDIGA

Aclaró que son una banda que no tiene bailarinas, ni mucha producción de pirotecnia, pero harán un repaso de toda la historia de Caifanes.

“Lo que sí puedo asegurar es que habrá mucha fuerza, entrega y dejáramos el alma ahí, vamos a conectar con la gente y disfrutar de esta belleza que es la música y el Cervantino”.

El músico dijo que están muy al pendiente de esta presentación y se enteraron que volaron los boletos en cuestión de horas por lo que se sienten muy honrados y agradecidos.

“Llevamos tantos años haciendo esto y contar con el apoyo y la entrega de la gente deberás, estamos muy agradecidos y muy conscientes de lo afortunados que somos de poder tener la preferencia de la gente y poder seguir haciendo esto durante tantísimos años”.

Expresó que Caifanes es una banda dichosa de hacer música que tiene la gran virtud de romper fronteras, conceptos, estereotipos de saltar de lo mental, al corazón.

SEGUIRÁN CON SU LUCHA SOCIAL

Respecto a utilizar sus conciertos para expresar sus inconformidades antes las autoridades, señaló que lo seguirán haciendo.

“Antes de ser músicos, somos personas somos mexicanos, vemos cosas que no nos gustan, cosas que nos indignan, nos molestan, desde nuestra tribuna y posición política, como todos la tienen. Nos expresamos en la medida de lo posible, con la idea de contagiar a la gente y hacer conciencia".

“Para poder salir del tiradero que estamos debemos de estar unidos y empujar hacía el mismo lado y si no por lo menos respetar y entender que hay diferentes puntos de vista”, señaló el músico.

SU PRESENTE

Comentó que en este momento están muy bien entre ellos como integrantes, de esa manera implica que su energía va con un mismo objetivo y eso es muy valioso.

Como consejo a las nuevas generaciones, los invita a que sigan a su corazón porque eso los hará trascender, la fuerza con la que imprimen lo que estás haciendo, con todo corazón, tarde o temprano trascenderá.

Este 2022 cierran el año maravillosamente con el Cervantino y dos Palacios de los Deportes.

EL DATO

De Miguel de Cervantes Saavedra, leyó Don Quijote, se le hizo una historia muy trascendental que representa a la humanidad.