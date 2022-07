Alejandro Calva cierra la temporada de Blackbird, donde aborda el tema del abuso sexual

El actor Alejandro Calva considera que si bien los hombres no deben abanderar el movimiento feminista, sí pueden acompañarlo y sumarse a través de pequeños cambios en sus propias acciones.

A esta reflexión ha llegado luego de su participación en la obra Blackbird, que aborda el tema del abuso sexual, y concluye temporada este miércoles 20 en el Foro Shakespeare.

Te puede interesar: Fiú fiu, ¿Cómo ser clown sin dejar de ser mujer? vuelve a los escenarios

“Lo más importante es estar consciente de tu privilegio, desde dónde hablas y ves el mundo, y cómo a veces es complicado verlo desde los ojos de una mujer. Entender eso es el primer paso, de alguna manera por eso entendí a mi personaje y sus circunstancias", dice en entrevista.

La puesta sigue la vida de Ray (Calva), un hombre que recibe en su trabajo la inesperada visita de Uma (Cassandra Ciangherotti), con quien sostuvo una relación un par de años atrás. En su encuentro, ambos sostienen una larga y difícil confrontación que involucra la continua lucha de ella para comprender sus emociones intensamente conflictivas.

El actor explicó que los años le han hecho abordar a su personaje desde otro ángulo. "Antes lo trataba de salvar, trataba de poner una inconsciencia en sus actos, pero me doy cuenta que nadie se salva en esta sociedad", dijo.

"El hecho de ser un hombre te hace acreedor a un poco de la culpa que todos tenemos, no hay que salvarnos, hay que asumir, disculparnos y entender desde dónde hablamos, y empezar a hacer cosas para mejorar la relación con las mujeres", agregó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Alejandro Calva considera que el aprendizaje que va tenido es parte de la experiencia colectiva que como humanidad hemos tenido a raíz de los movimientos feministas. A nivel personal, los encuentros que ha tenido con víctimas reales lo han hecho percatarse de la importancia de mostrar estos temas en el arte.

"La sociedad ha cambiado y nosotros con ella, han pasado muchas cosas. He estado cerca de jóvenes que han denunciado a su maestro acosador, por ejemplo, y eso a mí me ha cimbrado y me ha cuestionado cosas de mi relación con el género femenino. Todo eso ha hecho que la obra se potencialice mucho, y sea más poderosa".