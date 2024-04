Adrián Uribe sí aspira a la política… pero en el cine

Está confirmado, el actor Adrián Uribe es el protagonista de la película “El candidato honesto”, una comedia de Luis Felipe Ybarra, explicó en entrevista Paola Ramones, quien además de ser asistente de dirección, tiene un papel en el filme.

La semana pasada, el comediante grabó un mensaje que difundió por sus redes sociales y confundió al público, pues en plena contienda electoral, hizo creer que se integraría a la política.

En entrevista con El Sol de México, la hija de Adal Ramones, aún estudiante en la Universidad especializada en la dirección de cine y audiovisuales, declara sin dar gran detalle sobre el contenido de la cinta a estrenarse después de las elecciones presidenciales en nuestro país.

“Me encantó el mensaje (de Adrián Uribe), de hablar de meterse en la política, porque hemos visto futbolistas que son gobernadores y de otras ramas profesionales, también se hacen políticos.

“Levanto pros y contras, porque están muy duros los comentarios en las redes sociales, porque está delicada la situación política en el país. En la historia fílmica se aprovecha la tragedia de los candidatos, empleando la comedia y aprovechándola en favor de la película.

“Fue algo para atraer la atención de la audiencia. Con esta historia se va a reír mucho la gente. Critica la política con un humor mexicano muy fuerte.

Paola Ramones añadió que confía en que la propuesta le guste al público. “Como mexicanos nos encanta hacer memes de los debates políticos y reírnos. Nos encanta reírnos y esta es una película para por lo menos olvidarnos de todo lo que está pasando y disfrutar de una película bien actuada, bien dirigida y bien fotografiada”.

La joven destaca que el estreno de la cinta se perfila para julio o agosto.

“Esta película critica mucho a la política con mensajes fuertes. Yo no me meto en la política, porque me puede llover; pero que bueno que como creadores podamos hacer películas para los mexicanos para olvidarnos por momentos de la tragedia del país”.

La joven llegó acompañada de su padre, Adal Ramones

Paola Ramones acudió a la conferencia de prensa como espectadora donde su papá Adal Ramones dio a conocer su nueva obra teatral "Otra vez papá", que primero se va de gira a provincia y luego llegará a la Ciudad de México.

“Mi intención es seguir de asistente de dirección, sin dejar de actuar, compaginar ambas facetas. Sólo elegiré proyectos bien seleccionados porque sigo en la Uni y no tengo tanto tiempo. Y a veces hago cortos los fines de semana.

“Quiero llegar a ser directora de películas, de cortos, de series; también me he metido a la moda, como que tengo muchas ganas de crear en varios ámbitos para que la gente vea y escuche mi manera de pensar visualmente. Gracias a mi papá yo iba a la televisión, siempre estaba con el director de escena y el director de cámaras”, rememora.

Paola expresa qué es lo que le ha aprendido a su papá Adal Ramones, quien lleva tres décadas en la televisión, cine y teatro.

“Le he aprendido el respeto a su trabajo. Lo respeta tanto que por eso llega a tiempo a los llamados, por eso se aprende las líneas de sus diálogos, por eso no da problemas, por eso hace que la gente se la pase bien. El respeta el arte, respeta lo que hace, es lo que más le he aprendido”, finaliza.