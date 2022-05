A Andrés Cepeda, su propia historia lo inspira para componer

Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer y, para el cantautor Andrés Cepeda, este dicho es muy cierto.

Hace más de una década, cuando promocionaba su álbum Vivo en directo (2011), el cantautor conoció a Elisa Restrepo, una joven periodista que lo entrevistó como parte de sus actividades laborales en el diario El Colombiano, en Medellín.

Desde el inicio, la belleza de Elisa cautivó al intérprete, lo dejó flechado al grado de invitarla al día siguiente al concierto que ofrecería en esa ciudad.

Gossip Alejandro Filio: La trova es una voz importante

Así comenzó a escribirse una historia que continúa hasta el día de hoy y que, pese a las dificultades que han vivido en pareja como el haber perdido un hijo o enfrentarse a la pandemia, aún se mantienen juntos y con el cariño intacto.

“Asentó muy bien en nuestros caracteres y personalidades el tener que estar juntos, nos dimos cuenta que podíamos pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas diferentes a las que hacíamos siempre.

“Simplemente escuchar música, quedarnos en silencio, leyendo o divirtiéndonos en casa, con las plantas de nuestro jardín. Pudimos superar con mucha naturalidad ese reto (la pandemia) y eso nos dio más seguridad para seguir adelante”, afirmó Cepeda en entrevista.

Elisa comenzó a involucrarse en el proyecto de su ahora esposo, con quien contrajo nupcias a finales de 2017.

Hoy, es la directora comercial del concepto del originario de Bogotá y, además, recién debutó como actriz y modelo para el videoclip del nuevo sencillo de Cepeda Lo que había olvidado, que relata la historia de amor de la pareja.

“Ella es muy tímida, no le gusta estar frente a cámara, la convencí de que era buena idea salir en el clip, sin poses ni actuación todo muy natural. Yo quería un video de un pequeño retrato de esta vida que compartimos y cómo llegamos hasta acá”, comentó el cantante.

“La canción surge de contar ese momento después de tener una serie de fracasos en el amor y no querer saber nada al respecto, de pronto aparece esa persona que vuelve a encender esa llama y toca recordar cómo se conquistaba y como sentirse nuevamente enamorado”, agregó.

El sencillo está disponible en redes sociales y formará parte del álbum de estudio número 14 que prepara para este año.

Éste, además, incluirá los temas a dúo con Ximena Sariñana Lo que se va y Si todo se acaba, junto a Joss Favela.

Con el tiempo, el cantante y la periodista han forjado una relación sólida; a pesar de una diferencia de edades entre ambos de 13 años.

“En esta etapa de la vida la diferencia ya no es tan grande; pienso que ella me da mucha energía, mucho positivismo, es una gran compañera, me inspira mucho, pero no somos tan jóvenes ni tan viejos como para que esa diferencia de edad se note”, comentó entre risas.

Y no sólo el confinamiento los ha retado, también la pérdida de un hijo, comentó Cepeda.

“En algún momento (al inicio de la pandemia) tuvimos un sustito, una esperanza, pero no funcionó, no se desarrolló bien el embarazo.

“En ese momento no cuajó, el doctor nos dijo que no pasaba nada, que siguiéramos adelante y que el siguiente sí despegaba”, dijo el cantante.

Reconoció que el momento fue muy complicado, el producto tenía solo unas semanas de gestación; sin embargo, no pierden la fe de, en algún momento, se concrete ese sueño.

“Creo que la experiencia, aunque fue fuerte, nos unió más y nos aterrizó mucho en la posibilidad de sí tener hijos más adelante y es algo que estamos esperando a ver si el destino nos lo da, pero no hemos querido forzarlo”, aseguró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otro lado, el cantante está por lanzar un tema a dúo con Reik, previo a la publicación del disco en el que trabaja actualmente.

Cepeda se presentó el pasado 4 de mayo en el Teatro Metropólitan como parte de su Me importas tour, con el que también recorrerá Colombia, República Dominicana, Perú, Ecuador, entre otros países.

Tiene proyectos de televisión en Colombia, como el reality de La Voz en su versión normal, Kids y Senior y el 22 de mayo publicará el documental Las canciones que cantaba mi padre, que acompaña a su disco homónimo, lanzado hace unos meses.