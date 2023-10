¿Qué es el mercado gris y por qué Samsung podría bloquear tu celular?

Si fuiste de los que vivió en los años 80 y parte de los 90 en México te tocó vivir la denominada época de la “fayuca”, se basaba en comprar ropa y aparatos electrónicos en Estados Unidos y traerla al país, justo antes del antes llamado Tratado de Libre Comercio, pues te contamos que si entre las compras que realiza fuera del país hay un dispositivo Samsung, ¡no podrás utilizarlo!

Fue mediante un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que muchos usuarios de Samsung se enteraron que sus dispositivos móviles o celulares podrían dejar de funcionar y aquí te explicamos todo lo que tienes que saber.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Qué es el mercado gris?

Lo primero es que sepas que el Mercado Gris es muy diferente al Mercado Negro, en el Mercado Gris se adquieren productos de manera no oficial, es decir, antes de su lanzamiento o a través de canales no autorizados, en la Profeco también explican que en dicho mercado los productos no cumplen con los procedimientos legales que se solicitan.

Cabe mencionar que no es un lugar exactamente, como un centro comercial, de acuerdo a la procuraduría del consumidor es un fenómeno que ocurre cuando “un productos fabricado legalmente en el extranjero, se importa para su comercialización, sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o titular de la marca”.

Recuerdas cuando algún familiar iba a Estados Unidos, te traía los tenis de moda en ese tiempo y eras el único que los tenía porque no se vendía en donde vives, esa es la definición de lo que es el mercado gris.

¿Por qué Samsung podría bloquear tu celular?

Samsung México bloqueará aquellos dispositivos que fueron comprados en el mercado gris y que después fueron activados en México.

El bloqueo de los celulares comenzó el pasado 21 de septiembre, sin embargo, muchos usuarios se han ido enterando hasta ahora.

La empresa señaló que al no contar con los permisos necesarios para operar en México, los equipos adquiridos en el mercado gris presentarían algunas fallas o simplemente no podrás utilizar todas las herramientas, por ejemplo:

Su funcionamiento no será el óptimo

Propicia la competencia desleal

No cuenta con piezas de reparo, garantía o un instructivo en español

Podría representar riesgos a tu seguridad y salud

¿Cómo puedo saber si mi dispositivo fue adquirido en el mercado gris?

Existe un problema, que pasa si compraste el equipo de uso y no sabías del tema, en la Profeco te dan unos pasos a seguir para que detectes si tu equipo fue adquirido en importaciones paralela o el mercado gris:

Verifica si trae la etiqueta de la NOM024 con la información del importador y todos los detalles del producto en español.

Asegúrate de que el portal en el que se comercializa el producto; está a cargo de la garantía y cumple con los estándares mexicanos.

También puedes ingresar al sitio de la empresa, en este caso sería samsung.com/mx ahí podrás checar si tu dispositivo es oficial, también te puedes comunicar al número de servicio al cliente, en éste caso sería el de Motorola o Samsung, para checar que tu equipo sea legal y no tengas problemas a futuro.

Si tu equipo fue bloqueado, Samsung tiene un descuento para ti

Samsung ofrece un bono de descuento del 30%, para los usuarios que sus smartphones sean bloqueados, al adquirir un nuevo smartphone Galaxy.

Estos son los pasos que debes seguir para obtenerlo:

Contactarse al 800SAMSUNG (7267864) y seleccionar la opción asterisco (*)

Proporcionar el número de IMEI del dispositivo bloqueado

Recibirás un código de descuento

Podrás redimir el código hasta el 31 de diciembre de 2023, en www.samsung.com/mx y en la Samsung Shop APP (disponible para dispositivos Android)

Publicado originalmente en el Diario de Xalapa