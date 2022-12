Mexicanos quieren hablar como los Targaryen, de House of Dragon

El estreno de series como Game of Thrones, nueva música, un mayor apetito por viajar y hasta la guerra entre Rusia y Ucrania, detonaron el interés de los mexicanos por aprender un nuevo idioma durante 2022.

De acuerdo con una encuesta de Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas, tan solo por el conflicto geopolítico el número de personas en México que empezó a practicar ucraniano se disparó 310 por ciento en comparación con el año pasado.

En todo el mundo, más de 1.3 millones de usuarios de la plataforma empezaron a estudiar ucraniano a raíz de la invasión a ese país por parte de Rusia.

El crecimiento estuvo influenciado tanto por nuevos usuarios y los ya existentes dentro de la plataforma. Además, se posicionó como el idioma con el mayor incremento en el número de practicantes en México. La encuesta realizada por la compañía tuvo como propósito medir los intereses de las personas por aprender un nuevo idioma, además de conocer cuáles fueron los lenguajes más estudiados.

“Y así continuará sucediendo conforme vayan ocurriendo estos momentos culturales tan importantes, ya sea a nivel nacional e internacional. Desde Duolingo lo vemos reflejado en este aprendizaje de idiomas”, comentó en entrevista con El Sol de México Kim de Anda, la directora general de marketing para Duolingo en Latinoamérica.

El año pasado también se registró un incremento en el interés por estudiar nuevos idiomas derivado del estreno de series como El juego del calamar, así como por la influencia de música como el K-Pop, un género popular originario de Corea del Sur.

Estos dos últimos factores detonaron un mayor número de usuarios mexicanos aprendiendo coreano, según Kim de Anda. “Las personas quieren aprender coreano, porque quieren poder cantar las canciones y entender lo que las canciones dicen”, indicó.

Para este año, las series House of the Dragons y Games of Thrones también fueron un aliciente para memorizar un nuevo idioma. Según los datos de Duolingo, el segundo más estudiado en el país fue el alto valyirio, la lengua ficticia que hablan quienes pertenecen a la Casa Targaryen, una casa noble de ascendencia Valyria y que, según la saga, reinó durante casi trescientos años los Siete Reinos.

“Mucha gente nos ve como esta opción adicional para aprender idiomas. La pandemia para nosotros la verdad es que nos ayudó a continuar creciendo, porque muchas personas al encontrarse en casa buscaban en Duolingo esta oportunidad de hacer algo que les permitiera entretenerse, pero al mismo tiempo aprender, sentirse productivos”, detalló Kim de Anda.

En el caso específico de México, la educación sigue siendo el principal motivo para aprender idiomas, según la directiva de la empresa. Bajo este contexto, precisó que el número de usuarios que certificaron su nivel de inglés creció 25 por ciento anual. Esto debido a los convenios independientes con algunas escuelas del país.

En México, estos convenios se tienen con el IPN, la Anáhuac, Universidad de la Ciénega, y otras universidades privadas.

Pero la educación, la guerra y las series no fueron los únicos elementos que favorecieron a Duolingo en los últimos meses, pues de acuerdo con la encuesta de la plataforma, al menos cinco de cada 10 mexicanos afirmaron estar interesados en aprender un nuevo idioma previo al mundial de fútbol en Qatar.

Las proyecciones para 2023 también son positivas, señaló Kim de Anda. Si bien por el momento no hay algún factor cultural o hecho histórico previsto que pueda despertar el interés por un nuevo idioma, como sucedió en estos dos últimos años, se espera un crecimiento porque los usuarios están dispuestos a viajar en los próximos meses.

“También está la necesidad con la que cuentan de aprender un nuevo idioma por cuestiones profesionales o escolares. Vemos que esto va a continuar para México, las ganas de superación de las personas, las ganas de viajar y de conocer otras culturas”, concluyó la directiva de Duolingo.