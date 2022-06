Rusia habría dejado de pagar 100 millones de dólares de su deuda soberana

Rusia habría incurrido en una suspensión de pagos por primera vez en 100 años –según informó este viernes la agencia Bloomberg– al vencer este domingo los 30 días del periodo de gracia para cubrir cerca de 100 millones de dólares por los intereses de su deuda soberana, mientras que el Kremlin sostiene que ésta es una acusación sin fundamento legal.

Según Bloomberg, esta situación se considera un evento de suspensión de pagos y es la "culminación de las sanciones occidentales cada vez más severas (a Rusia por su "operación militar especial" en Ucrania) que han bloqueado las vías de pago a los acreedores extranjeros".

"Es un signo sombrío de la rápida conversión del país (Rusia) en un paria económico, financiero y político", señaló la agencia.

Al mismo tiempo, destacó que de momento, tomando en consideración el daño que ya ha sufrido la economía y el mercado de Rusia, la suspensión de pagos tiene de momento un "carácter más bien simbólico y no es gran cosa para los rusos".

"Estas afirmaciones sobre una suspensión de pago, también en este caso no tienen ningún fundamento legal", consideró por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria de este lunes.

El portavoz recalcó que los pagos fueron hechos en divisas en mayo pasado y que, por tanto, el Kremlin no está de acuerdo con la aseveración de que Rusia incurrió en un impago.

El hecho de que estos fondos fueran retenidos y no entregados a los tenedores de los bonos, "ya no es nuestro problema", agregó el funcionario ruso. "Eso quiere decir que, en este caso, no hay ninguna base para llamar a esta situación un impago", recalcó.

El 27 de mayo, el Estado ruso debía pagar en euros y dólares los cupones de dos eurobonos con vencimiento en 2026 y 2036.

El Ministerio de Finanzas indicó ese mismo día que la depositaria nacional pagó 71.25 millones de dólares por los bonos de 2026 y 26.5 millones de euros por los de 2036.

Según dijo entonces la agencia Interfax, esos pagos los efectuó Rusia antes de la expiración el 25 de mayo de la licencia de EU que le permitía hasta entonces hacer frente a su deuda externa en dólares. Pero, según Bloomberg, los acreedores no han recibido el pago.

Dado que las agencias de calificación de riesgo ya no emiten este tipo de declaraciones de impagos al impedírselo las sanciones occidentales, son los propios tenedores de eurbonos los que, reuniendo el 25 por ciento de la cantidad adeudada, tienen que afirmar que Rusia ha ocurrido un "evento de impago", recuerda esta agencia.

El problema para Rusia se agravó después de que las contrapartes centrales como Euroclear y Clearstream, dejaran de aceptar los activos de la Depositaria Nacional de Liquidación de Rusia (NSD), según Moscú. Además, la NSD está sancionada desde principios de junio por la UE.

No es el primer problema que tiene Rusia con el pago de cupones.

El pasado 31 de mayo, un Comité de Determinación de Derivados de Crédito (DC, en inglés) votó mayoritariamente "sí" a la pregunta sobre si Rusia ha incurrido en un impago, después de que inversores de una emisión de eurobonos Rusia-2022 exigieran 1,9 millones de dólares en intereses adicionales adeudados.

El DC se volvió a reunir en varias ocasiones desde que determinó que había un impago, pero aún continúa el proceso, que podría determinar el procedimiento para la activación de seguros de impago de deuda (CDS, en inglés).

A raíz de estos problemas, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el pasado día 22 un decreto para pagar en rublos sus obligaciones con la deuda externa.

Para ello el tenedor extranjero debe abrir una cuenta especial en un banco ruso, desde el cual puede convertir el pago en divisa. Desde entonces Rusia ha pagado tres cupones denominados en divisa en rublos.

El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, dijo el jueves pasado que este sistema no significa caer en un impago.

"La Federación Rusa no se niega a cumplir con sus obligaciones. Y como prestatario responsable, toma todas las medidas posibles para transferir los fondos a todos los inversores. Las contrapartes extranjeras se niegan a realizar pagos en moneda extranjera (procedente de Rusia), lo cual es un evento de fuerza mayor para nosotros", recalcó.