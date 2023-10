¿Quién es Claudia Goldin, la ganadora del Nobel de Economía 2023?

La estadounidense Claudia Goldin, premiada hoy con el Nobel de Economía por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral, es la tercera mujer que recibe este galardón, después de su compatriota Elinor Ostrom en 2009 y de la francesa Esther Duflot en 2019.

El premio a Goldin se le concede específicamente por haber avanzado en la comprensión de los resultados que obtienen las mujeres en el mercado laboral". Goldin analizó datos históricos de Estados Unidos y explica la brecha salarial entre mujeres y hombres, entre otras razones, por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo.

Goldin ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, "lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo", según dijo la Real Academia de las Ciencias sueca, que anunció el galardón.

Family photo! 📷



Our new economic sciences laureate Claudia Goldin woke up the whole family after getting a very exciting phone call from Stockholm.



Here she is with her husband, Lawrence, and dog, Pika.



Send your congratulations to our latest laureate. pic.twitter.com/EF8Sqk42SL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Claudia Goldin, experta en brecha salarial de género

Goldin es una economista que ha dirigido el programa Desarrollo de la Economía Estadounidense del Nacional Bureau of Economic Research entre 1989 y 2017. Nació en Nueva York en 1946.

Licenciada en Economía por la Universidad de Cornell y doctora por la Universidad de Chicago (1972), fue la primera mujer en ocupar un departamento de Economía en la Universidad de Harvard en 1990, año en el que también publicó su estudio "Understanding the Gender Gap".

By trawling through the archives and compiling and correcting historical data, this year’s economic sciences laureate Claudia Goldin has been able to present new and often surprising facts. She has also given us a deeper understanding of the factors that affect women’s… pic.twitter.com/uxd4Q188KG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

En ese documento ya investigó la brecha salarial de género entre hombres y mujeres en Estados Unidos desde 1820.

Está considerada una experta en las causas que subyacen en el origen de las diferencias de salarios por razón de género y sus investigaciones, con numerosas publicaciones y artículos, han contribuido al análisis histórico de la contribución de la mujer en la economía y los problemas de doble presencia para compatibilizar trabajo y familia.

También ha analizado cómo han afectado los cambios en la educación o la introducción de métodos anticonceptivos para determinar el acceso de las mujeres a la formación universitaria, lo que propició que pudieran desarrollar carreras profesionales antes truncadas por el matrimonio y los hijos.

Goldin, distinguida con varios premios

Por estos estudios fue galardonada en marzo de 2019 por la Fundación BBVA con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía. También fue distinguida en 2009 con el Miner Price por su contribución en el campo de la economía laboral y en 2016 con el Premio IZE en Economía Laboral.

Historically, much of the gender gap in earnings could be explained by differences in education and occupational choices. However, this year’s economic sciences laureate Claudia Goldin has shown that the bulk of this earnings difference is now between men and women in the same… pic.twitter.com/MGWou9hHZx — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023 Despite modernisation, economic growth and rising proportions of employed women in the twentieth century, for a long period of time the earnings gap between women and men hardly closed.



According to 2023 economic sciences laureate Claudia Goldin, part of the explanation is that… pic.twitter.com/v6N9jUGORH — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Entre sus numerosas publicaciones están “Compresión de la brecha de género: una historia económica de las mujeres americanas” (1990); “La economía regulada: una aproximación histórica a la economía política (1994) y "Corrupción y reforma: lecciones de la historia económica de Estados Unidos” (2006 ).

También es autora de “La carrera entre educación y tecnología” (2010); “Mujeres que trabajan más tiempo: mayor empleo en edades más avanzadas” (2018) o “Carrera y familia: el viaje centenario de las mujeres hacia la equidad” (2021).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Goldin ha sido asesora de la Seguridad Social estadounidense, de la Oficina Presupuestaria del Congreso o del Consejo de Investigación Nacional, y entre 2013 y 2104 fue presidenta de la Asociación Económica Americana. EFE