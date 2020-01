Favorece la 4T a una empresa outsourcing

La empresa de outsourcing We Keep On Moving, una compañía beneficiada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, acaba de sumar un nuevo contrato a los 23 que ya ganó en el primer año de la Cuarta Transformación.

Durante 2019, la empresa obtuvo 13 contratos por adjudicación directa y 10 mediante licitación por un monto de mil 23 millones de pesos, según datos de Compranet.

Ese monto supera el valor de los servicios por los cuales le pagó la administración pasada.

El Sol de México publicó en septiembre que esta empresa obtuvo 15 contratos en la última mitad del sexenio pasado, por un monto de 758.9 millones de pesos.

La compañía fundada por el exdiputado priista Jesús Rodríguez Hernández ha sido contratada en esa administración por las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

Tan sólo la Conavi otorgó a la firma dos contratos con un valor total de 255.2 millones de pesos por servicios de apoyo entre marzo y diciembre de 2019.

Para este año, la compañía asociada a Grupo Intermex, del empresario Jorge Salim Fahur, ya obtuvo su primer contrato millonario con el gobierno federal.

We Keep On Moving ganó una licitación por 229.8 millones de pesos para brindar servicios especializados en el suministro de personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que le sean encomendados al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM durante el primer semestre de este año.

El GACM está cargo de la liquidación de los contratos tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco, y de acuerdo con la SCT, estará al mando de lo que será el Sistema Aeroportuario Metropolitano, que incluye las terminales de Santa Lucía (que está en construcción), el de Toluca y el Benito Juárez de la CdMx.

El contrato es para suministrar personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que le sean encomendados al GACM / Foto: Especial

Consultado sobre el contrato con We Keep on Moving, el grupo aeroportuario respondió a este diario que se trata de un cambio de proveedor de outsourcing, que anteriormente era Consorcio ADPER.

El valor de este contrato con We Keep on Moving para el periodo enero-diciembre de 2020 es 31 por ciento mayor al monto que el GACM pagó por los servicios de suministro de personal entre 2015 y 2018 al consorcio encabezado por ADPER.

El grupo encabezado por Gerardo Ferrando otorgó el contrato a We Keep On Moving, al considerar en el acta de fallo que la empresa cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos.

La empresa participó en conjunto con Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Gurges Implementación de Negocios, Aurus Nivel Total, Asesoría Jurídica Adarve de México y Consorcio Empresarial Akru.

We Keep On Moving también brindó servicios de outsourcing en el sexenio pasado a dependencias como la SCT, la Cancillería, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y el Instituto Nacional de Salud Pública, aunque carecía de experiencia en el mercado de la subcontratación, según constató este diario.

De acuerdo con documentos obtenidos por este diario, la empresa se constituyó en marzo de 2016 para prestar servicios de publicidad, marketing, operación y procesamiento de tecnologías, además de la compra, venta y arrendamiento de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.