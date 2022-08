Citibanamex garantiza certeza a sus clientes con tres ejes de seguridad

MORELIA. Citibanamex ha invertido cerca de 90 millones de dólares en tecnología contra fraudes en los últimos seis años, por lo que los cuentahabientes “pueden estar tranquilos con las herramientas de seguridad que les brinda la banca electrónica”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el director general de Citibanamex, Manuel Romo Villafuerte, dijo que el 88 por ciento de las transacciones que se hacen en este grupo financiero son a través de canales en línea. Para fortalecer la certeza de sus clientes, la empresa ha trazado tres ejes a seguir: “Los primeros en esta cadena somos los propios usuarios, quienes debemos estar siempre alertas y cautelosos, nunca proporcionar nuestras claves, no aceptar llamadas sospechosas o colgar de inmediato si alguien nos llama para solicitar algún movimiento. Cuando esto llegue a suceder les recomendamos hablar de inmediato al banco, donde se les va a dar el servicio con toda seguridad”.

El segundo factor que blinda a los usuarios es la propia infraestructura digital, la cual, aseguró, protege a cada cuenta de personajes externos que quieran entrar a hacer mal uso del sistema.

Citibanamex va de la mano con negocios y comercios, porque ahí es donde los defraudadores intentan penetrar, ya sea a través de las terminales de punto de venta o con las bases de datos.

“Hay que cuidar este ecosistema, cuidar mucho nuestras claves, no enviar datos personales por mensajes y siempre comunicarse con el banco”, insiste.

Otra de las inquietudes que ha surgido desde que se anunció la intención de vender los negocios de banca de consumo y banca empresarial, es en qué estatus quedarán los clientes de Citibanamex y si sus ahorros e inversiones pudieran corren algún riesgo.

Romo Villafuerte lo aclara: “Todos los compromisos adquiridos con nuestros 22 millones de clientes se van a respaldar gracias a que somos una institución sólida, capitalizada, con una tradición de 138 años que ya ha tenido cambio de dueños en el pasado sin que eso afecte a nadie. De esta forma, una persona que tenga una tarjeta de crédito, que haya acumulado puntos de recompensa o alguien que tenga una hipoteca seguirá con todos los beneficios porque son compromisos legales que se van a traspasar al comprador y que se van a respetar”.

Son cuatro las características que deberá cumplir quien compre a Banamex. La primera es que maximice el valor, pero también que otorgue un plan para los clientes, otro para los 32 mil colaboradores del banco y uno más respecto al patrimonio y actividades artísticas que realizan, lo que ha incluido una reciente exposición con 80 aguafuertes de Francisco de Goya en el Centro Cultural Clavijero de Morelia.

“Todos los trabajadores de la institución deben estar tranquilos, porque los derechos laborales adquiridos no van a ser afectados con la venta, es tan serio como todos los contratos que tenemos con un cliente: no se van a mover, que no les quede ninguna duda”, garantiza su director general.

Subrayó que los actuales propietarios se van a asegurar que el Banco Nacional de México (Banamex) se quede en las mejores manos; “un comprador que asegure una buena gestión del banco para beneficio de los clientes y los colaboradores; que asegure la estabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero y que garantice el compromiso con el crecimiento y el desarrollo del país que históricamente ha demostrado nuestra institución”.

En la esfera del mundo financiero, el anuncio de la intención de venta no ha afectado a la economía del banco. Los recursos de sus clientes suman 2.3 billones de pesos, el mismo nivel que en junio del año pasado.

Los depósitos continuaron su tendencia al alza, mientras que la cartera de crédito alcanzó 572 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 5.9 por ciento. De este monto, 232 mil millones corresponden a crédito a las familias, donde sobresale el crédito en tarjetas que llegó a 100 mil millones, un aumento del 13 por ciento respecto a junio del año pasado.

En tanto, la cartera comercial sumó 340 mil millones, un incremento del 10 por ciento anual. Al cierre de junio de 2022, su índice de cartera vencida se ubicó en 2.6 por ciento, sus reservas de crédito cubren 1.6 veces dicha cartera y su índice de capitalización se ubicó en 16.1 por ciento.

Con la digitalización de servicios bancarios, en Citibanamex diseñaron de forma paralela una nueva infraestructura física en sus sucursales, pensando en la atención personalizada para quienes requieran más información en cuestiones como hipotecas u otras inversiones.

“La operación del día a día se está convirtiendo en digital, una especie de autoservicio a través de los cajeros inteligentes o los teléfonos celulares, pero para cubrir la necesidad personalizada cambiamos los formatos en las sucursales: el tren de cajas lo hicimos más pequeño y discreto, y a cambio ofrecemos una mesa con monitores donde están los ejecutivos listos para asesorar. Es el modelo del futuro y estará en nuestras mil 300 sucursales, donde nuestros banqueros son asesores”, finaliza Manuel Romo.