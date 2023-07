Cada año se incorporan más de un millón de personas al trabajo informal: AMECH

Cada año se incorporan un millón 100 mil personas al trabajo informal y engrosan las filas de los trabajadores que no tienen prestaciones ni seguridad social que ya suman 32.5 millones, esto es el 55.5 de la población ocupada. La realidad es que solo 4 de cada 10 trabajadores ocupados pagan impuestos y seguridad social.

“Se tiene que cambiar el rumbo o empezamos a crear más trabajos formales o esto va a ser desastroso”, afirmó Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

Puedes leer: Abatir la informalidad laboral, el reto de Marath Bolaños López al frente de la STPS: AMECH

“El avance de la informalidad nos va a rebasar. Hay estados en el sureste que el 80 por ciento de su población en edad laboral está en la informalidad, sobre todo en Chiapas y Oaxaca. En cambio hacia el norte, los estados afortunadamente andan en el 33 por ciento. Pero tenemos que generarle oportunidad a todo el sur del país”, manifestó en entrevista.

“Ahí están los retos sí no actuamos directamente con las propuestas que vamos a hacer, lo único que va a pasar es que ir creciendo al ritmo que lo hace en los últimos 10 años más y más la informalidad”.

Es decir cada año se incorpora otro millón 100 mil personas a la informalidad. No es justo para nadie, ni para esas personas, tampoco para el país y todos los demás, dijo a El Sol de México.

Finanzas Subcontratación continúa, a pesar de que 120 mil empresas están inscritas en el REPSE

"Imagínate en un restaurante una mesa a 10 personas y llega la cuenta. Entonces 6 se levantan, no pagan nada y los 4 que sí pagan, dicen. Yo pago por lo mío, no lo de los demás", ejemplificó Márquez Pitol.

"Sólo 4 de cada 10 personas que trabajan en la formalidad pagan impuestos y seguridad social. Entonces, así no vamos a llegar y a seguirnos quejando de toda esta falta de recursos, de camas en los hospitales, de medicamentos, etc. Lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo: O empezamos a hacer más en la formalidad o esto va a ser desastroso", advirtió.

Subrayó: “Lo que genera el empleo es la inversión. Lo que analizamos es que sí hay inversión. Este año va la inversión en el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se espera que llegue hasta el 24 por ciento”.

“Pero eso genera al final alrededor de 700 mil nuevas plazas anuales, que son las que en los últimos 10 años se han creado con seguridad social. Y se necesitan un millón 750 mil nuevas plazas cada año”.

Para que el millón 100 mil personas que se van a la informalidad pudieran tener las oportunidades necesarias en la formalidad, necesitamos que haya más inversión. Estaríamos en nuestra proyección en AMECH de hasta un 33 por ciento, que se invirtiera en relación al PIB, dijo en el curso de la entrevista.

Esto crearía mucho más oportunidades de empleo para todos. Al final es lo que tenemos que cuidar. De acuerdo a la Constitución, todos tenemos que tener las mismas oportunidades y ser tratados igual; pero al no haber la inversión necesaria no hay oportunidades para todos, enfatizó.

También se necesita que el gobierno haga muy atractivo al país para que vengan los inversionistas. El atractivo es el “nearshoring”, estamos muy cerca de EU; pero cuál es el atractivo que ofrece México, no solo su geografía, cuestionó.

Aunado, una cosa que es muy importante: La generación de certidumbre en esa inversión. Esto es que no haya preocupación e incertidumbre por esa inversión. Las empresas cuando invierten recuperan su inversión en 10 años.

Y sí no tienen esa certidumbre de que van a operar, crecer, trabajar por lo menos 10 años, cómo se van a establecer sí las reglas pueden cambiar.

De acuerdo a un estudio de AMECH, que adelantó a El Sol de México, “también hablamos de que haya flexibilidad en la contratación sobre todo del personal temporal que requieren muchas empresas y más cuando empiezas, porque no sabes cuánto te vas a quedar de talento”.

Hay que tener flexibilidad en la contratación y por supuesto, asegurar a todas esas personas temporales, eventuales que contratas en la formalidad, con seguridad social.

La seguridad social tiene que ser universal por el tiempo que le das trabajo a una persona.

Y hablamos también que se requiere tener más programas que aseguren que las personas tienen el talento necesario, capacitado y con habilidades y le generamos experiencia, de manera que lo contraten.

Recordó que con la pandemia del Covid-19, rebasó el millón de personas que con un empleo formal perdieron sus trabajos y eso sin contar los de la informalidad.

Empresas necesitan encontrar talento

Ahora que poco a poco se restableció la normalidad se busca tratar de recuperar todo el tiempo económico perdido.

Muchas organizaciones e incluyendo la informalidad buscan contratar más personal para crecer y esto hace que el mundo laboral en este momento sea mucho más complicado en este momento. Tienes que allegarte de todo el talento necesario y no es fácil.

Recordemos que el 55 por ciento de las personas que laboran en el país, lo hacen en la informalidad. Muchos que estaban en la formalidad y con la pandemia se fueron a la informalidad.

Finanzas México lidera alza en salario mínimo entre los países de la OCDE

Ahora para las empresas es rarísimo el que no sufre por tener el talento necesario. En este momento la situación es crítica. No es tan fácil tener el talento; los sueldos se han incrementado no solo los reportes de cuánto subió el salario mínimo o el salario promedio del país que es de 16 mil pesos.

Todos los sueldos aumentaron porque era necesario por la inflación. Esa situación nos lleva a la paradoja: los empresarios dicen: “…No encuentro el talento necesario…”

Sin embargo, las personas afirman: “…No encuentro trabajo…” y más los jóvenes comentan: “…No hay oportunidades…”

Cuando se generaliza así y analizas a fondo sobre las razones: del lado del empresario o empleador, lo que pasa es que sí encuentra el talento; pero cuando ya platica con la persona, ese talento quiere ganar más o no tiene la capacidad, experiencia y las habilidades necesarias.

Del lado del trabajador muchas veces el empleo no está bien remunerado o él que lo necesita no lo acepta o bien no le van a dar flexibilidad; la distancia al trabajo es considerable.

Hay múltiples factores de ambos lados que hacen que no embonen. Empleos sí hay y trabajadores, pero no embonan. Es un momento muy difícil, subrayó.

Dada toda esta problemática y en el marco de que la AMECH que cumple 21 años, vamos a presentar un estudio que en su primera parte mostrará todas las estadísticas relacionadas con la informalidad laboral.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En la segunda parte, será la presentación de una investigación que se hizo durante el primer semestre de este año en donde se preguntó a las empresas por qué contratan en la informalidad y a los trabajadores por qué se van a la informalidad y cómo podría resolverse de acuerdo con ellos.

En una tercera parte, vienen las propuestas concretas que hace la AMECH para que se resuelva o al menos que se camine hacia la formalidad laboral, adelantó Márquez Pitol.