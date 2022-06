Automotrices dejan de importar combustibles

Las automotrices Nissan, Mazda, General Motors y KIA tienen suspendidos sus permisos de importación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hace seis meses, según información del propio organismo fiscal.

De acuerdo con el SAT, estas empresas fueron suspendidas temporalmente del padrón de importadores debido a la causal XL, que aplica cuando los contribuyentes no tienen permisos vigentes para importar combustibles. También es causa de baja que lleven a cabo o hayan realizado operaciones con otras compañías que no tengan sus permisos de importación en regla, o importen mercancías con una fracción arancelaria distinta a la que inscribieron.

De igual forma, amerita suspensión en caso de que las compañías no tengan la infraestructura necesaria para importar sus mercancías. Otra razón para suspender un permiso, según la autoridad, es que la empresa no presente copia de los contratos firmados para dicha actividad dentro de los 30 días posteriores a su suscripción. Los permisos a estas automotrices fueron suspendidos entre el 12 y 26 de octubre de 2021, y hasta el 20 de mayo de 2022 siguen dados de baja, según el SAT.

Mazda, General Motors y KIA respondieron por separado a El Sol de México que la suspensión de los permisos fue por solicitud propia de las empresas, y que esto no representa una afectación económica u operativa para las mismas.

“Esto fue una solicitud de Mazda Motor Manufacturing y fue por iniciativa propia que se decidió dar de baja el permiso de importación de hidrocarburos”, dijo el departamento de comunicación de la compañía. La empresa añadió que “ahora adquirimos localmente la gasolina que antes importábamos para el primer llenado de los vehículos de exportación”.

KIA argumentó que, “en un inicio de la producción en la planta de Pesquería, se utilizaban hidrocarburos para la prueba de autos pero se dejó de requerir en su momento”.

En el caso de General Motors, la compañía afirmó que hasta hace algunos años, y por necesidades operativas, realizaba la importación de combustible para sus procesos productivos de manera directa, para lo cual estaba inscrita en el padrón de importadores. No obstante, precisó, actualmente ya no realiza esta actividad de manera directa, sino que el suministro de este insumo es por medio de un tercero, por lo cual ya no necesita el permiso del SAT.

Ramón Martínez, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), explicó que la suspensión del padrón de importadores o exportadores del SAT en ocasiones son prácticas “normales” por parte de las empresas.

De acuerdo con el experto, la cancelación temporal o parcial de este permiso también puede representar ahorros económicos y operativos para las empresas.