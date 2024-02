AMLO revela que empresarios entregan “moches" en obras del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para cumplir con su compromiso de construir el Tren Maya, una de las empresas involucradas entregó “moches” para avanzar en la obra, acusó que fueron entregados a “seudoambientalistas” que tienen ese “modus vivendi, modus operandi”.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente se refirió a los amparos que se han concedido para que su administración entregue los estudios de impacto geológicos y geohidráulicos, y al relatar las dificultades que se han sorteado para continuar con la obra relató una conversación con un empresario a quien se le ha otorgado contratos para realizar obras en torno al Tren.

López Obrador comentó que en esa conversación le preguntó cuál era la estrategia para seguir avanzando.

“¿Cómo le hiciste para que te permitieran hacer la obra (una obra grande)? Y me confesó que le habían entregado unos moches, le dije: ¡Eso no se hace! Es como entregar el teléfono de la reportera de The New York Times”, se burló.

Luego siguió el relato de la conversación con el empresario: “Le reclame. Pero (dijo) sin ningún problema: Mire sino no hacemos la obra, estamos actuando de manera responsable, no estamos destruyendo nada. Pero es modus vivendis, modus operandi de todas estas organizaciones de la llamada organización civil, son organizaciones no gubernamentales e independientes. Estamos sorteando eso y vamos a cumplir, vamos a entregar todos los estudios, pero el Tren no se va a detener(sic)”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el próximo 29 de febrero se va a inaugurar el Tren Maya en el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen.

Aseguró que las obras avanzarán en donde no haya amparos, como el que concedió el juzgado primero de Distrito, y hasta que no se entreguen los estudios de impacto geológico y geohidráulicos.

El presidente dijo que es en el tramo de Cancún a Tulum en donde se tiene el mayor número de amparos en contra de las obras del Tren Maya, pero que su administración está garantizando los derechos.

“El Poder Judicial no puede decir que hemos violado un amparo y vaya que se han esperado en pararnos todo, pero hemos sido muy respetuosos, no nos pueden quitar el derecho a la réplica y es lo que hacemos”.

Comentó que hay informes que entregar y se va a cumplir con lo que el juez está solicitando. “Somos respetuosos de la definición de los jueces, pero detrás hay intereses políticos”.

Apenas el pasado miércoles el presidente reveló que a través del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Záldivar su administración solicitó intervenir cuando los fallos de los jueces no favorecen a su administración.

El mandatario señaló que los empresarios tienen abogados para obstaculizar las acciones y las obras que están transformando al país, entre ellos citó los amparos en contra de los libros de texto o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Para todo amparos, amparos, amparos”, reclamó.