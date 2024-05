Vigilarán más de 27 mil elementos las elecciones el dos de junio

IRAPUATO, Gto.- En Guanajuato, más de 27 mil elementos federales, estatales y municipales serán los que cuiden los 46 municipios, para con ello garantizar una jornada electoral en paz.

Te Recomendamos: Local Habrá operativos preventivos durante jornada electoral en Irapuato

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo dos de junio, el Gobierno del Estado de Guanajuato dio a conocer que el estado de fuerza que habrá el dos de junio disponible las 24 horas será de 27 mil 637 elementos de seguridad pertenecientes a los tres órdenes de gobierno.

Al respecto, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, aseguró que se tienen todas las condiciones para llevar a cabo una jornada electoral en paz y con seguridad, donde se está garantizando la instalación del 100% de las casillas en los 46 municipios, incluidos los de la zona Laja-Bajío, sitio con la mayor cantidad de hechos de alto impacto en la entidad.

“Afortunadamente no estamos como en otros estados, no tenemos zonas rojas, no prevemos ningún lugar donde no se pueda instalar una casilla, desde ahorita lo comprometo, absolutamente todas se van a instalar, recuerden que en jornada electoral todos los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado laboran, no tendremos francos, todos trabajarán en la jornada electoral, dándole paz a esta elección”.

El despliegue que se dará en Guanajuato contemplará patrullajes conjuntos entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las policías municipales, además de que habrá trabajo de inteligencia con la participación del Centro Nacional de Inteligencia, la delegación de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.



Además del personal de seguridad, el operativo incluirá a la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Sistema Estatal C5i, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como a cuerpos de emergencia como la Delegación Estatal de la Cruz Roja, la Asociación Estatal de Bomberos y diversos grupos de voluntarios. La integración de estas instituciones tiene como fin estar preparados para atender cualquier tipo de emergencia o contingencia que pudiera surgir durante el proceso electoral.





Más de 27 mil elementos vigilarán las elecciones el dos de junio.





Para ello, habrá la disponibilidad de tres mil 853 unidades de todo tipo que apoyarán las labores de las corporaciones de seguridad pública. Este despliegue logístico incluye patrullas, unidades de respuesta rápida y vehículos especializados para diversas situaciones de emergencia.

Te Puede Interesar: Local Se garantiza la seguridad el dos de junio: IEEG

Por si fuera poco, el Grupo Arcángeles, que es una unidad aérea especializada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, participará con helicópteros dotados de tecnología de videovigilancia de última generación, para así realizar patrullajes de prevención y vigilancia en toda la entidad, respaldando las operaciones terrestres que se llevarán a cabo en los 46 municipios.

"Nuestro objetivo es asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un ambiente de absoluta orden y seguridad", señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Por su parte, El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, sostuvo que no se tienen visos para que haya impedimentos para contar un proceso de elecciones tranquilo el próximo dos de junio.

Incluso dijo que desde los años 90’s en Guanajuato no se han registrado casos de robo de urnas u otros hechos que vulneren el día de los comicios.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos un dato duro, en la historia del IFE ahora INE en Guanajuato desde la década de los noventas no se nos han perdido urnas ni boletas, es decir, se instalan todas las casillas y funcionan todas las casillas y recuperamos el resultado de todas las casillas”.

Sostuvo que no hay ningún motivo para pensar que se pudieran vulnerar los votos que se recaben el dos de junio, pues recalcó que en la entidad no se han dado casos de violencia de esa naturaleza.