Hay condiciones para que en Guanajuato haya elecciones seguras: Alvar Cabeza de Vaca

Irapuato, Gto. (OEM).- Guanajuato cuenta con las condiciones necesarias para lograr que se lleve a cabo tanto el proceso electoral como las campañas rumbo al dos de junio, aseguró Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, quien aseguró que en el estado no existen puntos rojos que puedan derivar en el impedimento de colocación de casillas.

Durante su visita a Irapuato, dijo que también, para brindar la paz y tranquilidad a la población durante el ejercicio democrático, hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado estarán en completa disposición el día de las elecciones, incluso desde un día antes y un día después, ninguno descansará durante esta jornada.

“Afortunadamente no estamos como en otros estados, no tenemos zonas rojas, no prevemos ningún lugar donde no se pueda instalar una casilla, desde ahorita lo comprometo, absolutamente todas se van a instalar, recuerden que en jornada electoral todos los elementos de FSPE no tendremos francos, todos trabajarán en la jornada electoral, dándole paz a esta”.

Añadió que esto lo harán en conjunto con las autoridades federales, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República, en cualquier ciudad y cualquier actividad que pudiera tener impacto con la etapa electoral.

En total serán al menos cuatro mil 200 elementos de la Policía Estatal trabajando durante este ejercicio democrático.

Candidatos no han solicitado apoyo con seguridad

Además, tanto el secretario de Seguridad Pública del Estado como el secretario de Gobierno de Guanajuato reiteraron que hasta la fecha no se ha recibido solicitud especial por seguridad de algún candidato, pues aún es temprano y estos apenas están recibiendo sus constancias al registrarse ante el IEEG, instancia que a su vez es a quien deben acercarse a solicitar dicho apoyo en caso de necesitarlo, tal como lo marca el protocolo.

“Los candidatos no se tienen que acercar con nosotros, hay todo un protocolo y los partidos políticos lo deben reconocer a través del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la petición debe ser con ellos y a través de ellos ya dar seguimiento al protocolo para solicitarlo a la Secretaría de Gobierno, está se comunica con nosotros y de acuerdo al ámbito en que se esté compitiendo electoralmente pues ya corresponderá al Ejército o Guardia Nacional en caso de las candidaturas federales, en caso de las locales y haciendo un estudio y un análisis de riesgo de cada caso en particular se determinará si corresponde a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado o a la Seguridad Pública Municipal de acuerdo a un análisis concreto.

“Tenemos los acuerdos con el IEEG, tenemos ya firmado un convenio para los pasos y el protocolo a seguir para la protección de candidatos, constantemente estamos realizando análisis de riesgos, vamos a apoyar como siempre al IEEG, la autoridad electoral del estado de Guanajuato con los resguardos de sus consejos y comités a través de la Policía Estatal en Guanajuato y estamos al pendiente de todo lo que pasa en el estado de Guanajuato en materia de seguridad”, dijo Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo, explicó que hasta el momento no hay zonas específicas donde requieran especial atención ya que se han dedicado a dar cobertura en todo el estado.

“Vamos a esperar que los candidatos establezcan alguna condición, eso sí es que existen esperemos que no, pero eso será hasta que tengamos candidatos y solicitudes de algún apoyo por alguna condición que pudieran tener que les hubiese pasado; nosotros estamos ocupados por todo el estado, no dejamos libre ningún municipio, todos los estaremos revisando, cuidado y vigilando”.

Comentó que se han llevado a cabo varias reuniones entre el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para fortalecer los lazos de confianza y para que exista una mayor cercanía con la obtención de atender cualquier situación que se llegara a presentar, si no fuera el caso, mencionó que seguirán trabajando en la vigilancia.

“Hemos tenido reuniones de trabajo tanto con el INE y el IEEG para estar primero que nada generando esa confianza e interacción de cerca ante cualquier circunstancia y estaremos vigilando a partir de que haya alguna solicitud de apoyo, sino continuaremos trabajando con las vigilancias que tiene todo el estado que se dan de manera normal”.

Aseguró que sus labores están enfocadas a que las próximas elecciones que tendrán lugar el mes de junio de este año, se realicen de la mejor manera, ya que ese es su objetivo y compromiso.

“Estamos trabajando para que las elecciones puedan desarrollarse de buena manera ya que el objetivo y el compromiso es ese”.

(Con información de Fátima Arton / El Sol de Irapuato)