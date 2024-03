Sheinbaum niega compra de votos para Morena con programas sociales

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial oficialista negó que utilice los programas sociales como promoción del voto para su partido Morena y subrayó que lo que hace el Movimiento que encabeza es la creación de derechos y fomentar la democracia al impulsar apoyos sociales.

De gira por Puerto Escondido, Oaxaca, la candidata de la Coalición “Seguimos Haciendo Historia” (Morena, Partido Verde y del Trabajo) anunció a sus simpatizantes la ampliación de los programas que implantó en ese sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, con dos programas más, enfocados en mujeres y jóvenes.

Sin embargo, aprovechó el tema, para recalcar que no está condicionando el voto como la acusan sus opositores: “¡Qué por cierto, aprovecho para decir —porque dicen qué nosotros condicionamos los programas sociales—. No, eso viene del pasado, nosotros creamos derechos”, dijo la exjefa de Gobierno capitalino.

“¿Apoco a un adulto mayor le dicen si no eres de Morena no te doy tu pensión? ¿Pues no verdad? Le llega en su tarjeta cada bimestre. Nadie se las condiciona”, afirmó la candidata.

En ese tenor sostuvo que con Morena en el Poder ya no se compra. ni se condiciona el voto como en antaño y que hoy el uso de programas sociales forma parte de la implementación de derechos democráticos.

“Es distinto: antes era apoyo a cambio de votos, compra de votos; ahora, se llama democracia y derechos. Es completamente distinto”, concluyó la abanderada oficialista.

Durante su gira por Oaxaca, la doctora Sheinbaum ha prometido “resguardar” el legado del presidente López Obrador y “dar continuidad” a sus proyectos para ese estado, como el impulso a los polos desarrollo y robustecer el sistema carretero.

Entre los proyectos que ha mencionado impulsar son: la autopista Tuxtepec-Oaxaca, comunicar la ciudad de Oaxaca con el Golfo y una carretera de Salina Cruz, Oaxaca hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Este miércoles, Sheinbaum tiene previsto realizar por segundo día consecutivo una gira por el estado de Oaxaca, donde ofrecerá una conferencia de prensa, también, en Puerto Escondido y, posteriormente, se trasladará a Santa María Huatulco, donde realizará un segundo mitin.