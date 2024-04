Priorizan propuestas en primer debate de candidatas a la gubernatura del estado

León, Gto. Este martes se llevó a cabo el primer debate rumbo a la contienda electoral del 2024 protagonizado sólo entre mujeres. Si bien ante los registros oficiales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) son tres las contendientes, sólo debatieron dos: Libia Dennise García Muñoz Lezo, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato y Yulma Rocha Aguilar de Movimiento Ciudadano.

Elecciones 2024 Empresarios, satisfechos por debate organizado por Coparmex

Mientras afuera de la Casa de Piedra , lugar sede del primer debate organizado por Coparmex León, se encontraban las porras de los diferentes partidos, al interior las candidatas estaban debatiendo cuatro ejes centrales para las y los guanajuatenses: Seguridad, agua, empleo y energía eléctrica.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En su primera intervención, Rocha Aguilar no esperó y arremetió contra sus opositoras aunque una de ella no estuviera presente: “Seguir por lo mismo no es opción”, sostuvo refiriéndose al PAN, mientras que de la candidata de Morena añadió que “no dio la cara y representa que llegue algo peor”.

El evento denominado “Guanajuato con Futuro 2024” fue moderado por dos locutores locales y un par de anfitriones: Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Coparmex y Roberto Novoa Toscano, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) ambos capítulo León.

Mientras que Yulma salió vestida con un traje naranja, color que representa a su partido, Libia García optó por un color blanco que neutraliza los colores de los tres partidos a los que representa: PRI-PAN-PRD.

Participan expertos y estudiantes

El formato del debate dio oportunidad a que participaran diferentes expertos en los temas que se pusieron sobre la mesa y que estudiantes de diferentes universidades de León cuestionaran a las candidatas.

También hubo un bloque donde las candidatas sólo tenían que responder “sí” o “no” y donde le preguntaron a Rocha si era correcto que a estas alturas de la campaña no haya solicitado licencia como diputada en el Congreso de Guanajuato y dijo que “sí” porque está dentro de la legalidad, sin embargo, en una pregunta posterior respondió que “no” cuando le cuestionaron que si en caso de ganar daría trabajo en su gabinete a alguien del PRI.

Por su parte, en la misma dinámica, Libia Garcia dijo que no daría cabida en su sexenio a Carlos Zamarripa y que no creará nuevos impuestos. Además dijo llamarse “la gobernadora de la seguridad”.

La panista resaltó que ha sido la única candidata en realizar su declaración 3 de 3 y en dar a conocer desde el primer día de campaña su propuesta de seguridad contrario a sus opositoras.

“Aquí hay un lugar vacío igual de vacía que está la propuesta de seguridad de la candidata que representa este partido y es la primera vez que escucho la propuesta de seguridad de Yulma”, mencionó.

#DebateGTO | Yulma Rocha Aguilar aseguró que apoyará a las micro y pequeñas empresas de Guanajuato. pic.twitter.com/x4lpcz3oPf — El Sol de León (@soldleon) April 17, 2024

A su vez, Rocha Aguilar le refutó a Libia que habla de un “nuevo comienzo”, slogan de su campaña: “Libia, hablas de un nuevo comienzo, cuando sales con los mismo de siempre, con Oliva, del sexenio de la corrupción; Márquez, el del sexenio de la inseguridad, e incluso con Diego Sinhue, el del sexenio de la inseguridad”.

Libia Dennise García no respondió a ataques y dijo que sus propuestas son viables y novedosas para el estado.

Agua, a debate

Uno de los temas a abordar es cómo garantizarían la disponibilidad de agua en el estado y qué proyecto hídricos son con los que cuentan.

Yulma Rocha dijo que la escasez de agua se trató de una negligencia que data de hace de 10 años, pues “se le apostó todo a El Zapotillo y fracasaron”, dijo.

Propuso que el tema del agua debe ser visto desde una óptica más técnica y menos política y dijo que mejorar la captación de agua de lluvia, modernizar los sistemas de drenajes y de tuberías para evitar fugas, fueron algunas de las propuestas que hizo la candidata de Movimiento Ciudadano.

“Voy a poner a operar las 57 plantas de tratamiento de agua”, dijo la candidata de Movimiento Ciudadano. Además, propuso una ambiciosa política de reforestación en el estado.

Por su parte, Libia Dennise García, candidata del PAN, PRI y PRD, propuso la creación de la Secretaría del Agua, para que haya una política estatal que permita estrategias para garantizar que haya fuentes para abastecer el líquido.

“Necesitamos trabajar por verdaderos proyectos de vinculación y vamos a apostarle a la ley, creo que en la gobernanza del agua, vamos a tener una ley en Guanajuato que nos permita eso, la tecnificación, pero también un diagnóstico real de la eficiencia del agua”.

Debaten por “Tarjeta rosa”

Durante el debate de candidatas a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que el programa “Tarjeta Rosa” continuará, en tanto que Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, aseguró que esta estrategia no resuelve el problema de pobreza que tiene el estado.

Libia Dennise García defendió la permanencia del programa “Tarjeta Rosa”, pues dijo que no sólo es “un apoyo económico para su día a día, sino que viene acompañado de capacitación para las mujeres”.

Además, dijo que impulsará otro programa llamado “Becas para el primer empleo de los jóvenes”, del cual señaló se busca que haya más contratación de la juventud del estado, para que se enrolen de inmediato en el sector productivo del estado.

Por su parte, Yulma Rocha Aguilar criticó el programa “Tarjeta Rosa”, pues dijo que con dádivas no se resuelve el problema de que haya 200 mil personas en pobreza extrema en el estado.

Por ello, propuso que el tema económico debe ir más allá y dijo que de ganar realizará revisiones periódicas salariales junto con las empresas y sindicatos, para evitar que haya sueldos bajos en la entidad.

Además, propuso la creación del Instituto Estatal del Emprendimiento y la Creación de la Agencia Estatal de Energía, para que se garantice la suficiencia energética para que siga la atracción de inversiones y se mantengan las que ya están en la entidad.

Durante el debate también hablaron de las propuestas económicas, en donde coincidieron en que se deben de garantizar las condiciones de certidumbre para que las inversiones sigan volteando al estado y en ello radica que haya seguridad, energía, mano de obra calificada, pero también la exigencia de que mejoren los salarios para la gente del estado.

Ambas candidatas también firmaron un documento entregado por los empresarios del estado, en donde incluyen compromisos en materia de seguridad, agua, tema laboral y energía y a los que dijeron darían cumplimiento de ganar la elección.