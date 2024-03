Pide Amexme León a candidatas a la gubernatura campañas de altura

La presidenta de Amexme en León, Cecilia Ovalle, pidió a las candidatas a la gubernatura de Guanajuato una campaña de altura, sin descalificaciones, pero sobre todo que no abonen a la polarización entre la sociedad guanajuatense.

En entrevista, la presidenta de Amexme en León, aseguró que debe ser una campaña con competitividad, sin caer en la descalificación a las personas.

“Que pena porque son mujeres y a mí no me gusta que nos ataquen ni a ellas ni a nadie, hombres tampoco, que pena que utilicen la tecnología para hacer este tipo de cosas que no nos llevan a salir adelante, usemos la inteligencia, pero para algo positivo, nada qué opinar, nada que hacer”, dijo.

Ante esto, la empresaria pidió respeto a todos y todas las candidatas de las próximas elecciones y a las que están en busca de llegar a la gubernatura, aseguró que deben escuchar y proponer al sector empresarial.

Ovalle pidió que no se les olvide que son los empresarios los que están al frente de las finanzas del país, por lo que esperan mayor atracción de empresas que incluyan a la gente de León dentro de su proveeduría.

En cuanto a la propuesta de Libia García Muñoz Ledo de quitar al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre y al secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, en caso de llegar a la gubernatura, Cecilia Ovalle comentó que de ser así deben pensar en personas mejores preparadas para que ocupen esos cargos.

“El hecho de remover gente tendría que ser, unos van, otros vienen y bueno hay que darle oportunidad a gente que quiera estar otro ratito y espero que sea el cambio por gente igual o mejor calificada que los señores de la seguridad”, añadió.