Morena son los campeones en pretextos: Yulma Roch

León, Gto. Yulma Rocha Aguilar, candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guanajuato, dijo que la candidata de Morena, Alma Alcaraz Hernández, no hizo falta en el debate que se llevó a cabo la tarde de este martes entre las contendientes para la gubernatura, porque no es una opción para Guanajuato.

Elecciones 2024

Señaló que si bien hubo un cambio en el formato, no fue de fondo y aunque lo hubiera sido, ella está preparada para debatir en cualquier terreno, por lo que dijo “Morena son los campeones de los pretextos”.

“Morena son los campeones de los pretextos y de echarle la culpa a otros de lo que ellos no se pueden hacer responsables, entonces me parece una falta de respeto, creo que esos ejercicios abonan a la democracia, la gente permite contrastar ideas y proyectos, pero es Morena siendo Morena”, dijo.

La emecista aseguró que ella es la única candidata con posibilidades reales para sacar al PAN de Guanajuato después de 30 años de gobierno.

“Alma (Alcaraz) no hizo falta porque no es opción para Guanajuato, aquí Morena no entra, aquí yo soy la única opción para cambiar este modelo de más de 30 años que tiene Guanajuato”, agregó.

Yulma Rocha Aguilar comentó que las preguntas que se le hicieron a Libia García, candidata del PRI-PAN-PRD, fueron sencillas, pues ella le hubiera preguntado qué dejó de hacer en la Secretaría de Gobierno cuándo estuvo al frente como titular.

Además, dijo que si no respondió a algunos señalamientos, como su estrategia de seguridad, fue porque el formato ya no le dio tiempo, pero que no le interesa que la conozca Libia García, sino la ciudadanía, aunque eso le confirma que la panista no está bien informada.

La candidata de Movimiento Ciudadano añadió que Libia Dennise García Muñoz Ledo sólo divago en “discursos románticos” y que no profundizó en propuestas como ella lo hizo.