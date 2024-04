Exhibe PAN trabajo legislativo de Alma Alcaraz en Congreso del Estado

León, Gto. El dirigente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares, lamentó la ausencia de Alma Alcaraz en el debate organizado por la Coparmex León, a quien llamó ser la más faltista en el Congreso del Estado con 49 inasistencias.

Elecciones 2024 Morena son los campeones en pretextos: Yulma Roch

Agregó que como diputada local por Morena, Alcaraz Hernández también cuenta con 27 faltas en Comisiones, principalmente en el área de Gobernación, considerada de las más importantes.

“Hemos estado dándole seguimiento a los diputados del PAN para el análisis de quiénes iban a la elección consecutiva, y allí nos dimos cuenta que la persona que no fue ayer al debate (Alma Alcaraz), y que es diputada local, tenemos el dato del portal del Congreso y tiene 49 faltas, de las cuales 46 son justificadas, meten un escrito y dicen que no quieren ir, no acuden pero si siguen cobrando, se le pagó por esas faltas que ella justificó, pero además tiene tres inasistencias, no avisó y se le siguió pagando, además cuenta con 27 faltas en comisiones”, dijo el dirigente del blanquiazul.

López Mares lamentó que sea la diputada más faltista en todo el Congreso del Estado de Guanajuato, y denunció que existen registros del pago de apoyos en consultas médicas a un familiar en Sinaloa, con cargo al erario del estado de Guanajuato.

“He consultado con la diputada Susana Bermúdez de Irapuato, ella es presidenta de la Comisión de Gobernación y comentó que Alma Alcaraz es de las más faltistas a la Comisión más importante, donde tiene 27 inasistencias, además de ocho faltas a la Mesa Directiva qué es la que conduce los debates, y también en la diputación Permanente ha faltado en dos ocasiones, hoy por hoy podemos decir que Alma Alcaraz es la diputada más faltista, falta al Pleno, a la Comisión Permanente, a las comisiones, ya faltó al debate y le faltó el respeto a Guanajuato”, dijo.

El panista pidió a la política de la Cuarta Transformación que explique dicha investigación a los guanajuatenses, así como su ausencia en el debate organizado por el sector empresarial.

Elecciones 2024 Ya se vio quién no tiene propuesta para contrastar: Libia Dennise García

“Es una diputada muy faltista y debería de salir a decirle al pueblo de Guanajuato porque falta tanto a su trabajo en el Congreso y por qué sigue apoyando a su familia de Sinaloa con dinero del erario público de los guanajuatenses”, comentó.

Concluyó que es lastimoso que haya levantado la mano por la gubernatura cuando le quedó mucho deber al Congreso y a Guanajuato.