Declina Alma Alcaraz a participar en debate de Coparmex; “está hecho a modo”, acusa

Irapuato, Gto.- La candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, anunció que no participará en el debate organizado por la Coparmex, el cual será realizado la tarde de este martes en la ciudad de León.

A través de un video, Alma Alcaraz informó que decidió cancelar su participación en el debate de Coparmex, debido a que el formato fue cambiado de último momento y desde su óptica eso no genera una “cancha pareja” para las tres candidatas.

“Desgraciadamente ayer, a última hora, en el último minuto, la organización traicionó su palabra, cambió el formato, rompieron con la equidad y pusieron el debate al servicio de la candidata del PRIAN.

“Por eso no voy a participar en un debate que está hecho a modo, soy consciente de que no es culpa d ellos organizadores, ni de los empresarios honestos que forman parte de la Coparmex, mucho menos de las y los guanajuatenses que no van a poder presenciar un debate imparcial”, dijo la candidata morenista.

Alma Alcaraz dijo que por ello no participará, pues no ve que haya condiciones de igualdad para las tres candidatadas.

“Sé que las presiones para convertir el debate en un evento de campaña de la candidata del PRIAN han sido muchas y muy fuertes, soy muy consciente de la injerencia que tiene el gobierno del estado en este cambio de formato.

La élite empresarial lleva años haciendo negocios en lo oscurito con el gobierno del estado, creen que Guanajuato es un negocio, se han olvidado del pueblo, por eso hacen y deshacen a su antojo, no saben jugar limpio, sin hacer trampas, sin caer en actos de corrupción. No van a contar conmigo y no me voy a prestar a su juego”.

Incluso, propuso que haya debates semanales y éstos sean en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que se garantice la imparcialidad en los temas abordados.

“La democracia lo necesita, los ciudadanos lo merecen”, dijo.