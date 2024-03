Claudia Sheinbaum viene a hablar del tren León-México y seguridad

León, Gto.- La candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, compuesta por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, viene a prometer seguridad y la construcción del tren de pasajeros de la Ciudad de México a León.

Eugenio Martínez Vega, vocero de campaña de la candidata a la Presidencia de la República, dijo que Claudia Sheinbaum visitará este martes los municipios de León y San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato para hacer dichas promesas de campaña.

Martínez Vega enfatizó que la candidata presidencial tiene en su agenda para el estado de Guanajuato, atender la entidad con proyectos específicos de seguridad y movilidad, que han sido las necesidades urgentes del estado de Guanajuato.

Señaló que es necesario ver las causas por las cuales Guanajuato se hundió en la inseguridad, por un modelo económico fallido que solo beneficia a unos cuantos así como por la falta de coordinación en las mesas de seguridad.

“Alma Alcaraz cuando fue diputada votó en contra de la ratificación del Fiscal, Libia votó a favor Alma pidió su destitución y hoy de manera electorera sale a decir que va a remover al Fiscal, pero la realidad es otra cosa y hoy Alma en coordinación con Claudia Sheinbaum no está pensando solo en quitar un fiscal sino que además atender el problema de raíz desde la parte social”, apuntó.

Dijo que León es una ciudad con más pobres en todo el país, “estamos en la ciudad donde su salario promedio es el más bajo de todo México y esas son las causas que hay que atender, la falta de coordinación en las mesas de seguridad, el Gobernador Diego Sinhue asistió una vez, se le hacía muy temprano, no madrugaba por eso está el estado como está, se requiere coordinación inteligencia pero principalmente atacar las causas con políticas públicas”,comentó.

Destacó que ahora los contrarios se han sumado a las verdaderas propuestas de Morena ofreciendo apoyos sociales por los que votaron siempre en contra “ahora su Tarjeta Rosa de seis meses dicen que será para siempre, son solo engaños porque las políticas públicas se ponen en ley, en el presupuesto y principalmente en la constitución”, expresó.

En su paso por León este martes dará una rueda de prensa a la 1 de la tarde en un hotel de la ciudad y estará en el Arco de la Calzada a las 3:30 pm aproximadamente ante más de 10 mil seguidores y posteriormente estará en San Miguel de Allende en el jardín principal espera estar pasadas las 7 de la noche.

Martínez Vega denunció que no se explica cómo los panistas lograron meter 30 mil personas en su arranque de campaña en el Estadio de Irapuato, si en el Estadio León le caben 27 mil personas.

“No me salen los números, pero ojala el INE considere que regalaron 30 mil playeras, 30 mil gorras ojala que para eso si sirva el número de los asistentes porque no me da”, concluyó.