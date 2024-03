Claudia Sheinbaum arranca campaña presidencial: lee el discurso completo

Gracias a todas y todos, gracias por venir de tan lejos a esta fiesta por la democracia, al inicio de la campaña electoral por el segundo triunfode la cuarta transformación.

Y es que este año, este 2 de junio, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Y solo hay dos caminos, continuar con la transformación, o regresar al pasado de corrupción y privilegios. Que dicen ustedes, ¿transformación o corrupción?

Eso es lo que la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos quieren. Lo he visto, lo he escuchado a lo largo y ancho del país. El pueblo de México quiere que siga la transformación, que se consolide lo que iniciamos hace casi 6 años y que sigamos avanzando con esperanza.

Mucho ha cambiado en estos años, pensión universal para adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, becas a la niñez y a la juventud, apoyo a jóvenes, al campo, se han construido universidades, trenes, aeropuertos, carreteras, presas, refinerías, plantas solares, se incrementó al doble el salario mínimo y al triple en la frontera. Se fortaleció Pemex y CFE, se transformó el mundo laboral, se echó para atrás la reforma educativa, hay nuevos libros de texto, se reforesta, se declaran áreas naturales protegidas y todo ello sin subir impuestos y sin aumento de la deuda.

Les pregunto, ¿hay transformación?…claro que hay transformación.

En estos seis años cambió la forma de gobernar y también cambió el modelo de desarrollo del país.Quedó atrás el neoliberalismo y su corrupción, que tanto daño le hizo a México y surgió, el humanismo mexicano y su economía moral. Un modelo que tiene su sustento en los mejores capítulos de la historia de México, en un gobierno honesto y austero y en el impulso de la economía desde abajo.

Se desechó el engaño de que, para crecer, el Estado debía diluirse o subordinarse, a las fuerzas del mercado, el falso principio de que regando la economía para los de arriba iba llegar a los de abajo.Se cayó el mito de que aumentar el salario mínimo implicaba inflación. El nuevo modelo de economía moral genera paz social, estabilidad, crecimiento, inversión privada nacional y extranjera, fortaleza del peso, recuperación de la soberanía nacional, reducción de la pobreza y de las desigualdades, el mejoramiento del nivel de vida de la gente, más democracia y más libertades. Mejor, imposible.

Además, la cuarta transformación ha levantado el ánimo nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanas y mexicanos y la certeza, de que México se dirige a ser una potencia económica y de bienestar, de sustentabilidad, y se consolida como una potencia cultural.

Les pregunto, ¿Que siga la transformación?

Amigas y amigos, en seis años se ha hecho muchísimo, pero aún falta por hacer. No podemos permitir que regrese la corrupción, el privilegio, el gobierno de unos cuantos; por ello, seguir con la transformación, es un compromiso con las y los mexicanos para consolidar y ampliar el bienestar. Es construir Patria. Es el porvenir de las actuales y las futuras generaciones

Les pregunto, ¿Qué siga la transformación?

Les pido un poco de su tiempo y su paciencia, pero considero importante mencionar 100 puntos que elaboramos a partir de mis recorridos por el país y de los diálogos por la transformación. Contienen: los principios con los cuales gobernaremos, los ejes que considero fundamentales para la consolidación y continuidad de la cuarta transformación y también los nuevos programas sociales, obras y proyectos estratégicos para seguir construyendo el México que nuestro pueblo demanda.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, JUSTA, HONESTA, LIBRE, PARTICIPATIVA Y RESPONSABLE

1. Gobernaré con la obligada división entre el poder económico y el poder político. No me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la Nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

2. Gobernaremos con la máxima de que si la prosperidad no es compartida, no hay desarrollo, ni hay paz, ni hay bienestar. Dicho de otra forma: por el bien de todos, primero los pobres.

3. Seremos un gobierno sensible, cercano, de territorio y no de escritorio. Ese es un sello de la cuarta transformación. Estaré visitando, informando y escuchando a los habitantes de todo el país.

4. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

5. Respetaremos y garantizaremos el respeto a la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad.

6. Protegeremos y defenderemos los derechos de nuestros paisanos, héroes y heroínas, que trabajan en Estados Unidos. Seremos respetuosos del gobierno de Estados Unidos, pero vamos a exigir también respeto a las y los mexicanos de los dos lados de la frontera y a nuestra soberanía.

7. La política exterior seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, la cooperación para el desarrollo y las relaciones de fraternidad con todos los pueblos del mundo.

8. Impulsaremos la reforma al sistema electoral que fortalece la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas, la reducción del costo del INE y del Tribunal Electoral y la elección de los consejeros electorales y los magistrados, por voto popular.

9. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar la consigna de la Revolución Mexicana que quedó plasmada en la Constitución del 17: Sufragio Efectivo, No Reelecciónde ningún cargo de elección popular a partir del 2030, por ser el siguiente periodo presidencial.

10.Encabezaremos un gobierno honesto, sin influyentismo, corrupción o impunidad. Un gobierno íntegro y libre de corrupción seguirá siendo una política de Estado. Para ello, estableceremos un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público, para que cualquier acto indebido sea sancionado. No regresará la corrupción que tanto daño le hizo a México.

11. Mantendremos la austeridad republicana y la disciplina financiera y fiscal. No regresarán el Estado Mayor Presidencial, ni el avión presidencial, ni los grandes salarios, ni las pensiones a expresidentes, ni los lujos y privilegios de los gobernantes. Nadie ganará más que la presidenta.

12. Se mantendrá la autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y continuará el combate a la evasión fiscal.

13. Vamos a modernizar y digitalizar el gobierno, como lo hice en la Ciudad de México.Haremos aún más ágil el pago de contribuciones de las y los ciudadanos y de las empresas para aumentar aún más la recaudación. Lanzaremos la política nacional de simplificación y digitalización más ambiciosa de la historia. Se reducirán sustancialmente los trámites, requisitos, y los tiempos de resolucióncon el objeto de promover la inversión pública y la privada.

14.No regresarán los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico por encima de la inflación.

REPÚBLICA FRATERNA

15.Seguiremos construyendo igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de México. Promoveremos la aprobación de la reforma constitucional presentada, que les reconoce como sujetos de derecho. Seguiremos con los Planes de justicia para todos los pueblos y promoveremos el reconocimiento y enseñanza de su cultura, lenguas y arte.

16.Garantizaremos la pensión universal de las personas adultas mayores desde los 65 años, el apoyo a personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación.

17.Este es nuevo. Las mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias, es hora de retribuirlas para que puedan gozar de mayor autonomía. Por ello en mi gobierno, recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más. En 2025 llegaremos a 500 mil mujeres y se incrementará de manera paulatina hasta hacerlo universal.

18.Fortaleceremos el Banco del Bienestar como banca social que promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento.

19.Apoyaremos la iniciativa para prohibir constitucionalmente el maltrato animal.





REPÚBLICA EDUCADORA, HUMANISTA Y CIENTÍFICA

20.Los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas tendrán una beca universal como la que establecí en la Ciudad de México. Este derecho se irá cumplendo progresivamente en los primeros tres años de mi gobierno.

21.Se mantendrán las becas universales para estudiantes de educación media superior pública y su aumento anual nunca estará por debajo de la inflación.

22.De manera progresiva, se ampliará hasta llegar al doble el número de becas para estudiantes universitarios que viven en condiciones de desigualdad social o económica.

23.Se incrementará gradualmente el número de becas para estudiantes de posgrado, tanto para quienes estudien en universidades públicas en el país, como en el extranjero.

24.Seguiremos apoyando la mejora de las escuelas públicas de diferentes niveles, a través del programa que otorga recursos directos, como la Escuela es Nuestra.

25.Se fortalecerán los programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos.

26.El horario de las escuelas primarias se extenderá de forma paulatina para enseñar educación física y artística.

27.Haremos de las escuelas primarias públicas espacios de prevención de la salud, incluyendo la salud mental, la prevención de las adicciones, la salud bucal, y el programa visualiza tus sueños que consiste en exámenes de la vista y lentes gratuitos a quienes lo necesiten.

28.El magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello, se revisará de manera conjunta temas pendientes de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés.

29.Vamos a fortalecer la Educación Media Superior. México debe tender a que haya la misma cantidad de preparatorias públicas como secundarias hay. Para ellos vamos a consolidar y unificar losprogramas de estudio tomando en cuenta la educación básica, la formación humanista, científica y cívica; las opciones laborales técnicas con capacitación dual y certificación. Promoveremossalarios justospara las y los docentes de este nivel educativo.

30.Todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las universidades Benito Juárez y se harán nacionales las universidades Rosario Castellanos y la de la Salud que creamos en la Ciudad de México. Entre todas las instituciones públicas vamos a ampliar la matrícula en al menos 300 mil estudiantes más. Siempre he pensado que la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía.

31.Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyaremoslas ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades, y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional.

32.Apoyaremos el deporte comunitario como lo hicimos en la Ciudad de México, fortaleceremos semilleros deportivos y el apoyo a los deportistas de alto rendimiento.

REPÚBLICA LECTORA Y CULTURAL

33.Ampliaremos los semilleros creativos para seguir impulsando la cultura de la paz y la creación artística desde las comunidades, y fortaleceremos y ampliaremos las escuelas públicas profesionales de artes.

34.Generaremos las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una remuneración justa por su trabajo con seguridad social.

35.Promoveremos el desarrollo y el acceso a la cultura en todos los ámbitos y disciplinas como un derecho.

36.Seguiremos impulsando el reconocimiento de la grandeza cultural y la recuperación de la memoria histórica de México, apoyando el estudio, rescate y cuidado del patrimonio nacional.

37.Haremos una república de lectores, promoviendo círculos de lectura en todos los ámbitos educativos y laborales, creando más salas de lectura, redes de librerías, bibliotecas populares, ferias del libro,así como la producción de libros a muy bajo costo y bibliotecas digitales de libre acceso.

REPÚBLICA SANA

38.Desde su nacimiento, todas y todos los mexicanos estarán afiliado al Servicio Público de Salud para el Bienestar, el cual le garantizará el acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos, para hacer efectivo el Derecho Constitucional a la Salud. Para ello, fortaleceremos el IMSS, el ISSSTE y consolidaremos el IMSS Bienestar, desde la atención primaria hasta la alta especialidad y su coordinación;

39.Para mejorar la atención y el abasto de medicamentos, modernizaremos y digitalizaremos la cadena logística de abasto de medicamentos y generaremos con desarrollo propio, un expediente clínico electrónico para que pacientes y médicos, protegiendo los datos personales, puedan acceder a la información relevante sobre la salud de cada individuo que accede al Servicio Público de Salud.

40.Impulsaremos el programa 40 semanas + 1000 días para la prevención y atención a la saludde mujeres embarazadas y para los primeros mil días de vida de las infancias, que ayudará a prevenir enfermedades crónico degenerativas y a atender de manera temprana problemas metabólicos.

41.Desarrollaremos un programa territorial de prevención y atención primaria de la salud para hacer de nuestro país un México activo y con alimentación sana. Con ello reduciremos a la mitad el número de personas que viven sin diagnóstico por diabetes o hipertensión y se duplicará el número de mexicanas y mexicanos en control de ambas enfermedades. Vamos a llevar la salud, casa por casa.

42.Vamos a construir consultorios familiares en los 154 municipios que no tienen infraestructura de salud. Reduciremos la saturación en clínicas y hospitales, completando el rescate de la infraestructura abandonada durante el periodo neoliberal y contratando al personal necesario para lograr la atención oportuna. Junto con nuevos protocolos de atención detendremos el crecimiento de los últimos 25 años de la mortalidad por cáncer, falla renal e infarto.

43.Ampliaremos y fortaleceremos los programas y campañas destinadas a prevenir las adicciones, en particular de las drogas químicas; prohibiremos el comercio de vapeadores.

44.Implementaremos el Programa Nacional de Salud Mental para el bienestar, dirigido en particular a jóvenes, personas de la tercera edad y víctimas de violencia.

REPÚBLICA CON VIVIENDA

45.Impulsaremos la reforma legal para que el Infonavit pueda construir viviendas accesibles y cercanas al lugar de trabajo, para ponerlas en arrendamiento o en venta para las y los trabajadores. Así mismo generaremos los fondos para que en coordinación con las entidades federativas realicemos un programa de vivienda social para los no derechohabientes. La meta sexenal será cubrir las necesidades de vivienda de medio millón de familias, principalmente jóvenes.Esto además, generará un millón de empleos.

46.Haremos un programa masivo de escrituración de vivienda, en coordinación con las entidades de la República.

47.Fortaleceremos el programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de las principales ciudades del país con obras de abasto de agua, saneamiento, pavimentación y creación y regeneración de espacios públicos.

REPÚBLICA DE Y PARA LAS MUJERES

48.Enviaremos una propuesta al Congreso para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres y el derecho que tenemos a una vida libre de violencias, así como reformas legales que garanticen gabinetes paritarios, la erradicación de la brecha salarial y otras medidas igualitarias.

49.Con el objetivo de atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios, crearemos el Programa SOS Mujeres, que incluirá un número de atención nacional vinculado con el 911; abogadas mujeres en Ministerios Públicos. Se enviará al congreso iniciativas para garantizar que “el agresor salga de casa”; y se establecerá la obligatoriedad de que cada homicidio de una mujer sea investigado como feminicidio, sí como la capacidad de investigación mediante fiscalías especializadas.

50.Garantizaremos el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida especialmente en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva.

51.Más de 150 mil mujeres tendrán apoyo para ser reconocidas como titulares de derechos agrarios.

52.Crearemos centros públicos de cuidados y educación inicial para la primera infancia, dando prioridad a las y los hijos de las jornaleras agrícolas y a trabajadoras de la maquila en la frontera Norte.

53.A través del El DIF promoveremos un Sistema Nacional de Cuidados para la revaloración, redistribución y reducción de las tareas de los cuidados de las mujeres.

REPÚBLICA CON TRABAJO Y SALARIO JUSTO

54.Seguiremos aumentando el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial y laboral hasta alcanzar, al menos, 2.5 canastas básicas diarias. Eso significa un aumento nominal anual de al menos 10%.

55.Apoyamos la iniciativa presidencial que recupera las pensiones justas revirtiendo las reformas regresivas de pensiones de 1997 y 2007; fortaleceremos el fondo semilla creado por el gobierno para este fin.

56.El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, efectivos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos y enfermeros, no será menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al Seguro Social.

57.Promoveremos la obligatoriedad de la seguridad social para todos los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas globales que hoy son contratados como socios para evitar el cumplimiento de la ley.





REPÚBLICA RURAL JUSTA Y SOBERANA

58.La soberanía alimentaria será el eje rector de nuestra política para el campo, garantizando la autosuficiencia de maíz blanco libre de transgénicos, pues ¡Sin maíz no hay país!

59.Se mantendrá el programa Sembrando Vida; Producción para el Bienestar; precios de garantía y fertilizantes gratuitos para los pequeños productores del país.

60.Estableceremos un programa especial para las y los jornaleros en la agricultura y la pesca. Para ellas y ellos, para sus hijas e hijos debe haber seguridad social, seguridad laboral, nutrición, salud y educación.

61.Produciremos más alimentos para el consumo nacional. Poniendo principal atención en lo que más comemos: maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

62.Aplicaremos una estrategia regionalizada y diferenciada, que dé preferencia a pequeños y medianos productores, con cinco lineamientos: tecnificación del riego, acuerdos entre productores y compradores para precios justos y acceso a mercados, financiamiento a pequeños y medianos productores del campo, la pesca y la acuacultura, y desarrollo científico, técnico y de innovación para avanzar en la agroecología.

REPÚBLICA SOBERANA CON ENERGÍA SUSTENTABLE

63.Pemex y la CFE se fortalecerán como empresas públicas estratégicas en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional.

64.Promoveremos la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes que fueron abandonadas durante el periodo neoliberal.

65.La CFE garantizará y fortalecerá la capacidad de transmisión y distribución de energía y mantendrá su participación en la generación eléctrica, que hoy es del 54% gracias a la compra de las plantas de Iberdrola. En lo que se refiere a la generación de electricidad privada, el 46%, se establecerán reglas claras que generen certeza y tengan como fin mayor, el desarrollo y el interés de la Nación.

66.Impulsaremos la transición energética. Las energías renovables y la eficiencia energética serán una característica de nuestro gobierno, con plantas fotovoltaicas, eólicas, hídricas, geotérmicasy de hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de viviendas y comercios, a fin de fortalecer la soberanía energética y al mismo tiempo hacer de nuestro país un ejemplo mundial de mitigación de las emisiones que provocan el cambio climático global.

REPÚBLICA PRÓSPERA Y CONECTADA

67.Se mantendrá la zona libre en los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos;

68.Se fortalecerá la coordinación con Estados Unidos para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos de carga y pasajeros.

69.Consolidaremos los proyectos estratégicos legados por AMLO, como el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas, la modernización de las seis refinerías y de las hidroeléctricas.

70.Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas por el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente utilizados para movimientos de carga:

A.Tren AIFA-Pachuca

B.Tren México - Querétaro - León - Aguascalientes

C.Tren México-Querétaro-Guadalajara

D.Tren Manzanillo - Colima - Guadalajara - Irapuato

E.Tren Tepic-Mazatlán-Nogales

F.Tren México - San Luis Potosí - Monterrey - Nuevo Laredo

G.Tren México - Puebla - Veracruz

H.Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

71.Se duplicará la carga que se transporta por vía férrea.

72.Invertiremos en la modernización de al menos tres mil kilómetros de caminos rurales y ampliaremos el programa de caminos artesanales en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua e Hidalgo.

73.Mejoraremos y ampliaremos la red carretera nacional de peaje y federal. Algunos proyectos son:

a.Baja California y Baja California Sur: Ampliar la carretera costera de Los Cabos a Tijuana que incluya los pasos a desnivel en los Cabos y el libramiento Ensenada-Tijuana.

b.Sinaloa-Chihuahua: Construir la carretera Mochis-Choix-Cuauhtémoc-Chihuahua.

c.Sonora-Chihuahua: Ampliar, arreglar y construir la carretera de Guaymas-Hermosillo-Moctezuma-Nuevo Casas Grandes-Juarez.

d.San Luis Potosí-Coahuila:Terminar la ampliación de la carretera San Luis Potosí-Saltillo-Monclova-Piedras Negras.

e.Estado de México - Guerrero: Ampliar y arreglar la carretera Toluca-Tejupilco-Coyuca de Catalan-La Unión-Zihuatanejo

f.Morelos, Puebla y Guerrero: Ampliar la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia

g.Oaxaca y Guerrero: Ampliación de la carretera costera de Salina Cruz a Zihuatanejo.

h.Oaxaca: Construcción de una nueva carretera Oaxaca-Tuxtepec

i.Veracruz-Tamaulipas. Arreglar y ampliar la carretera Tuxpan-Tantoyuca-Pánuco-Tampico.

j.Hidalgo-San Luis Potosí: Construir la carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale.

k.Puebla-Amozoc.

l.Veracruz-Tamaulipas: Ampliar la carretera Tuxpan-Tantoyuca-Pánuco-Tampico

m.9Chiapas: Terminar la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Frontera Comalapa

74.Convertiremos a México en una potencia portuaria y logística. Fortaleceremos nuestros puertos, aduanas y su conexión con la red ferroviaria de carga para el tránsito de mercancías y su destino a los polos regionales de desarrollo de todo el país. Mejoraremos, ampliaremos y construiremos en:

a.Salina Cruz

b.Ensenada

c.Guaymas

d.Mazatlán

e.Manzanillo

f.Lázaro Cárdenas

En el Golfo de México:

g.Coatzacoalcos

h.Seybaplaya

i.Veracruz

j.Altamira





75.Fortaleceremos a Mexicana de Aviación con la adquisición de más aeronaves y nuevas rutas.

76.Ampliaremos los aeropuertos de Ensenada, Tepic, Tamuín, Torreón, Lázaro Cárdenas y Puerto Escondido. Se fortalecerá la conectividad del AIFA y se hará una mejora integral del AICM Benito Juárez.

77.Se apoyará a las principales ciudades de México con sistemas eléctricos de transporte público masivo priorizando trolebús, trolebús elevado, metrobús, y cablebús.

78.Daremos continuidad al programa Internet para Todos. Quien necesite conectividad tendrá una alternativa pública accesible, cercana, suficiente y abierta.

79.Pondremos en órbita un nuevo satélite que contribuirá en la comunicación y fortalecerá la soberanía en materia de seguridad nacional y tecnología

80.Somos partidarios de aprovechar la posición estratégica que nos brinda el tratado comercial de América del Norte para dar impulso a la inversión privada extranjeray nacional por el fenómeno de relocalización de industrias. Para ello estamos elaborando La Estrategia Nacional de Relocalización e Industrialización para el bienestar.

81Fortaleceremos los 12 Polos de Bienestar en el Sur-Sureste de México vinculados con el tren interoceánico y promoveremos 10 nuevos Polos de Bienestar en otras regiones del país. En ellos se promoverá el desarrollo y construcción de parques industriales.

82.Consolidaremos el Plan Sonora para potenciar de forma integral las energías renovables y la electromovilidad.

83.Estableceremos el Plan Campeche, que incluye el desarrollo de cuencas lecheras, producción de arroz y desarrollo de infraestructura.

84.mpulsaremos el Plan Río Balsas y Pacífico Sur como un programa de desarrollo regional integral.Llevará el nombre del General Lázaro Cárdenas del Río, inspirado en el trabajo que hizo al frente de la Comisión del Río Balsas.

85.A través de la Banca de Desarrollo, crearemos programas de vinculación con cadenas de proveeduría, exportación y comercialización diseñados para la inclusión de pequeñas empresas familiares y PyMES.

REPÚBLICA QUE PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES

86.Protegeremos y restauraremos bosques, cuerpos de agua y otros ecosistemas, y atenderemos la mitigación y adaptación al cambio climático. Limpiaremos los ríos y otros cuerpos de agua.

87.No se otorgarán más concesiones de minería a cielo abierto y se evaluará ambiental y socialmente la viabilidad de las actuales que no han sido desarrolladas. No se permitirá la explotación de hidrocarburos a partir del fracking.

88.Aceleraremos la transición a la electromovilidad a partir de la actualización de normas ambientales para vehículos.

89.Atenderemos integralmente junto con los estados, la contaminación atmosférica de las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara.

90.Como lo hicimos en la Ciudad de México, construiremos al menos 10 plantas de reciclaje de basura y de separación de residuos sólidos en las ciudades más grandes y con mayores problemas por concentración urbana.





REPÚBLICA CON DERECHO AL AGUA

91.El acceso al agua para consumo humano será una prioridad de nuestro gobierno. Para ello estamos elaborando el Plan Nacional Hídrico que incluye: Cambios en laLeyde Aguas con una visión integral del recurso y no una visión administrativa, que ordenelos actuales títulos de concesión de acuerdo a su verdadero uso, que regule y evite los abusos en la transferencia de los títulos a terceros. Todos los usuarios del agua deben poner por encima de un interés particular, el bienestar de todas y de todos y el desarrollo integral de la Nación. Promoveremos la tecnificación del riego agrícola, particularmente de los grandes usuarios: 77% del agua potable se utiliza para riego y un porcentaje muy pequeño está tecnificado; Fortaleceremos el uso de agua tratada para la industria y para riego, la operación eficiente de las plantas de tratamiento en los estados y municipios y la realización de obras estratégicas para el abastecimiento de agua como:

Rescate de la cuenca del Atoyac en Puebla

Plan para abastecimiento de agua en Hermosillo, Sonora.

Presa Vicente Guerrero, Tamaulipas

Presa Milpillas en Zacatecas

Plantas desalinizadoras en Baja California

Presa La Palma en Baja California Sur

Presa El Naranjo en Colima

Presa el Tunal en Durango

Acueducto Actopan-Pachuca en Hidalgo

Proyecto Integral para el Valle de México

Proyecto Nayarit





92.Vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados. Cuando fui jefa de Gobierno, en tan solo cuatro años redujimos a la mitad los homicidios dolosos y en 58% los delitos de alto impacto. La estrategia que promoveremos será la de atender las causas, consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales, fortalecer la inteligencia, la investigación y el trabajo conjunto para reducir la impunidad. No se trata de mano dura, de guerras o de autoritarismos, sino de justicia en un sentido amplio. El gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana y, en pleno respeto a su autonomía, invitaré al fiscal general de la república a que participe en esas reuniones para fortalecer la coordinación para la seguridad y la procuración de justicia. Que se entienda bien. La construcción de la paz, es una responsabilidad de todos los poderes y eso solo se logra con coordinación.

93.La atención a las causas es la parte más importante de una estrategia de seguridad. Es las más efectiva y la de más largo plazo, llevar los derechos a las y los jóvenes de México, por ello, además de jóvenes construyendo el futuro, llevaremos a nivel nacional los programas que desarrollamos en el gobierno de la Ciudad para evitar que jóvenes entren o permanezcan en conflicto con la ley. Con el programa Jóvenes unen al Barrio, 50 mil jóvenes tendrán la oportunidad de recibir medio salario mínimo y realizarán actividades artísticas acciones a favor de sus comunidades. Por su parte, el programa Reconecta con la Paz ayudará a los jóvenes primodelincuentes a integrarse a una vida plena.

94.Fortaleceremos a la Guardia Nacional. Ampliaremos sus capacidades para la vigilancia de carreteras y su facultad para operar como primeros respondientes.

95.Vamos a promover cambios en la Ley con el objetivo de establecer articulación entre la Guardia Nacional y las fiscalías estatalesy la Fiscalía General de la República que se traduzca en mejores investigaciones para una reducción drástica de la impunidad.

96.Apoyamos la iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada un delito grave.

97.Mediante la coordinación entre autoridades, niveles de gobierno, y fiscalías federal y locales, se dará continuidad a los protocolos de búsqueda y seguimiento a personas no localizadas y desaparecidas.

98.El Poder Judicial tiene la corresponsabilidad de construir la paz y un verdadero estado de derecho que deje de proteger intereses de una minoría y tutele verdaderamente los derechos humanos establecidos en la Constitucióny el interés supremo del pueblo y de la nación. Por ello los jueces, magistrados y ministros del poder judicial deben ser electos por el pueblo a partir de propuestas enviadas por el Ejecutivo federal, el Senado, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

99.Se creará elTribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.

100.Se fortalecerán las defensorías públicas para el acceso a la justicia del que menos tiene.

¿Saben cómo vamos a lograr todo esto? Austeridad republicana y cero corrupción.

Amigas y amigos,

La transformación pacífica y democrática que hemos alcanzado, es una verdadera hazaña. Es un cambio verdadero sustentado en principios de honestidad, amor al pueblo y amor a la patria y fíjense bien, contrario a lo que piensan muchos, se ha logrado con diálogo, en el debateprofundo de ideas y proyectos y con la participación de todos los sectores. Gracias a eso inició el renacimiento de México. Esta hazaña muestra que somos un gran país, con un pueblo extraordinario.

Tengo más que claro, que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que soy parte de ustedes. Que no llegué hasta aquí sola y que el triunfo del 2 de junio (porque vamos a ganar) es el triunfo del pueblo de México. Tengo claro que nos tocará, juntos y juntas guardar el legado de un hombre que ha cambiado para bien, la historia de nuestro país, que nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad, a no arrodillarnos frente al poder del dinero, a confiar en el pueblo y su dignidad, y a que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera y reconoce su fuerza y su historia, no hay nada que lo detenga. A ese hombre, que por razones electorales no podemos decir su nombre,le decimos que cuidaremos su gran legado y sepa que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México, estaremos haciendo historia.

Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra Nación y nuestro pueblo son grandiosos y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia.

Tengo claro que mi obligación, es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo, tengo claro que el segundo piso de la cuarta transformación, lo vamos a construir juntos y juntas.

En el aniversario de los 200 años de la República con Guadalupe Victoria como primer presidente me va corresponder ser la primera mujer presidenta de México. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas, nuestras ancestras y nuestras hijas, tengo claro que me va a corresponder fortalecer los derechos de las mujeres.

Como lo dije en mi registro, hoy con sinceridad les digo, que amo a mi patria y a amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio. No les voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias, y vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo.

Vengo a comprometerme con ustedes y a decirle al pueblo de México en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, que protesto ante ustedes no mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México,ni la dignidad de la República.

Les pregunto ¿Vamos juntas y Juntos?

Vamos a organizarnos para ganar la elección y el plan C

Vamos a seguir haciendo historia

¡Vamos, pueblo! Esta es la hora, de seguir conquistando la esperanza y el porvenir

Que viva la cuarta transformación

Que viva México