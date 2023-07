Va con su novia a ver “Barbie” pero decide vestirse de Max Steel, en vez de “Ken” [Video]

La famosa muñeca, conocida por tantos lujos, ahora más que nunca sigue siendo la estrella de la película más taquillera del 2023, pero es bien cierto que ella no está sola, pues un curioso personaje que también se ha ganado el cariño de la audiencia y nada más que estamos hablando de Ken el novio de Barbie quien siempre ha sido visto como un accesorio para su exitosa novia.

Pero para esta ocasión un joven quiso romper con este esquema, al asistir a ver la película de Barbie, pero vestido como los muñecos de Max Steel, las imágenes de inmediato al darse a conocer por el usuario @blackchien09.





Se hicieron virales en la red social en TikTok y actualmente ya cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios.

El estreno de esta esperada película en las salas del cine han generado que miles de personas asistan a la función vestida de rosa y en algunos casos sus acompañantes va disfrazados del guapísimo y atractivo Ken, no obstante un joven decidió romper con esta historia de noviazgo, de Barbie y Ken, llegando al cine del brazo de su novia, vestido con dividí azul marino ceñido al cuerpo, una bermuda y un arma de juguete que son usadas en estas colecciones de Mattel de la línea Max Steel.









La pareja de novios se tomó fotografías en la caja de muñecas Barbie que se habían colocado en el exterior de las salas del cine y ambos acapararon las miradas, ya que a nadie le había pasado por la cabeza colocarse tal disfraz y tal parece que este look del novio gustó a los internautas.

Estos son algunos comentarios en la publicación en TikTok, "Amo que se haya vestido de Max Steel”, “Y yo me di cuenta de lo mucho que quería tener un Max Steel en mi vida”, “Estos chicos nos dieron lo que Warner no pudo”, “Ahora quiero novio para que se vista de Max Steel”, “Yo le dije que si íbamos de Barbie y Ken y me mandó al chorizo”.