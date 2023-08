Un perrito se refresca del calor en un bache convertido en un charco de agua

Un simpático perro aprovechó un bache convertido en un charco de agua por las lluvias, ya que, estos inundan, para refrescarse, ante la mirada de los conductores que circulaban por esta avenida, tuvieron que bajar la velocidad para evitar golpear al perrito, quien se encontraba muy a gusto en este bache.

El video se ha vuelto viral en Tiktok que fue compartido por el usuario @titocotab, quien hasta el momento miles de usuarios han quedado sorprendidos con este perrito que busco refrescarse en este bache ubicado en medio de unas de las calles en Hermosillo.

La grabación fue realizada desde un vehículo en donde un conductor logro captar al perro, quien se encontraba dentro de un bache lleno de agua, muy quitado de la pena y quizá mitigando los fuertes calores que también azotaron esta ciudad.

#fyp #humormexicano🇲🇽 ♬ sonido original - Tito Cota B @titocotab No son #baches en #hermosillo son albercas para #perritos que implemento el #gobiernodemexico ! 🫶🏻🤲🏻 #hermosillosonora

En la grabación la persona se escucha decir “esto es lo que hace el calor aquí en Hermosillo, miren a un perrito, le vale, ah no pues no son baches, son alberca pa´perritos”.

El video al darse a conocer no tardo en hacerse viral en esta red social, actualmente la grabación ya rebasó más de un millón de reproducciones y más de doscientos mil likes, así como miles de comentarios.

Estos son algunas reacciones de esta publicación por parte de los internautas “Lo que está haciendo es prevenir qué hay un bache”, “Déjenlo está trabajando”, “Con un bache como estos, me torcí el pie con una alberca pa´ perritos”, “Échenle hielo, el agua a de estar bien caliente”, “Una vez se me descuadro un rin por la alberca, por estos baches”, “Es el aviso de que hay un bache, es que ya no había letreros ni señalamientos, mandaron al perro”, “Donde tu vez un bache, un perrito ve una alberca”.