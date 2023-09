Perro hace show en plaza en toros, al meterse al ruedo y desafía al toro

En redes sociales circula un video en donde un perro nuevamente fue protagonista, al meterse al ruedo en una corrida de toros, que se celebrara en la plaza de toros “Abraham Guevara de Jesús Cajamarca”, en Perú.

La grabación circula en la red social en TikTok, se ve que el valiente perro corre de tras del toro, intentado quizá jugar con él, pero no así al toro que se ve sumamente embravecido y listo para embestir a quien se le ponga enfrente, pero el can no desistía en molestar al toro aunque este al verlo se le dejaba ir al valiente perrito, mientras toreos y banderilleros trataban de rescatar al perro y otros tratando de distraer al toro.

Esto ocasiono que la gente que asistió a la plaza se pusiera de nervios cada vez que el perro se acercaba al toro, aunque otros animaban al perrito con música, también sus ladridos y su temple frente al toro hizo que se ganara la complicidad de algunos presentes que vieron aquella escena en ese momento de adrenalina.

Entre los comentarios de los internautas, escribieron “Que poco falto, para que el perrito saliera en hombros y dos orejas por su valentía”.

El video, que tiene una duración de 23 segundos, se ve al perro que ven en más de 4 ocasiones tras el toro y también se ve que un banderillero tratan de rescatarlo y a la vez distraer al toro, aunque se dice que el canino salió ileso del ruedo, gracias a la pericia y conocimiento de los toreros y banderilleros.

Algunos internautas en las redes sociales comentaron que esta no ha sido la primera vez que sucede en las plazas de toros que un perro se les cuele a los ruedos, pero sí es todo un espectáculo que da nervios y que a la vez angustia a las personas que viven ese momento de lo que pudiera pasarle al canino que se enfrenta a un gran animal.