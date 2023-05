Mujer carga con el amor en sus hombros

En la red social en TikTok, se puede ver en un video que ya se ha vuelto viral, a una fuerte mujer que no dudo en echarse al hombro a su novio, cuando este se quedó dormido después de una tremenda borrachera y que además ya no pudo caminar producto del exceso de alcohol y que ya era hora de partir de ese lugar en donde compartieron momentos divertidos y alegres.

Pero el joven ya no pudo caminar por lo cual ella decide cargarlo sobre su hombro mientras este, estaba completamente inconsciente, el video fue dado a conocer por el usuario @marcos10gf quien compartió la grabación donde se ve a la mujer que trata de llevar a su novio caminando, pero este debido a los excesos ya no pudo caminar, por lo que decidió llevárselo a cuestas, en el clip se ve cómo la chica utiliza la fuerza de sus piernas y brazos para cargarlo, ya que se dio cuenta ella que él ya no podría caminar por su estado inconveniente, por lo cual puso en marcha su fuerza y técnica para cargar con él, y no le importo que fuera objeto de miradas de otros jóvenes que se encontraba en ese lugar.

@marcos10gf ♬ sonido original - kath♡

El video está titulado ¿Darías la vida por tu pareja? Y actualmente tiene más de 8 millones de vistas, así como ya cuenta con miles de comentarios halagando a la mujer.

“Esas mujeres valen muchísimo y hay pocas y es un verdadero amor bendiciones”, “Ojalá y él la valore”, “No se deja ningún soldado caído”, “Esas son mujeres, que valen la pena”, “Mi respeto por esa chica”, “Qué bonito me puse sentimental”, “Que buena onda ese es amor”.