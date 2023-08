¡Mamá! Salva a su hijo de ser aplastado por techo, el video es impresionante

Un video circula en redes sociales y se ha vuelto muy viral, sobre un accidente cuando el techo de su casa se desprendió, por fortuna la mamá y su hijo resultaron ilesos, llevándose únicamente un gran susto.

En el video se muestra cuando una madre saco a su bebé de la cochera en cuestión de segundos antes de que el techo de su vivienda cayera sobre el pequeño, de puro milagro el bebé fue salvado gracias a la habilidad de la mamá, que actúa de manera rápida para jalar a su pequeño hijo quien se encontraba en su andadera las imágenes son sorprendentes.

La grabación ha sido compartida por el usuario de Twitter @Warm_Talking, y hasta el momento el video tiene más de 40 millones de reproducciones.

The #ceiling of a residence in Phnom Penh, #Cambodia, #collapsed in the living room. Luckily, the #mother inside the house acted quickly, picking up one child with one hand and holding a school bicycle having another child with the other. All her children were saved in the end. pic.twitter.com/aK9wXVsTvW — Warm Talking (@Warm_Talking) July 18, 2023

En este se puede observar que una cámara de seguridad captó el momento en que la madre salva en los últimos segundos a su bebé, mientras traía en brazos a su otro hijo, este hecho sucedió en Camboya y según se comentó que el desprendimiento de este techo se debió a las lluvias constantes teniendo como resultado el derrumbe, también se logra ver que la madre al momento de salvar a su pequeño corrió con otros tres menores para ponerse a salvo junto con ellos, aunque se ve que los niños se encuentran sumamente espantados.

Tal parece que el crujido del techo alerto a la mujer y a sus hijos que era inminente el desprendimiento, por eso actuó de manera rápida para evitar a sí una tragedia y al darse cuenta de que su niño se guía en esa zona de peligro y opta por jalar la andadera para quitarlo de ahí.

También desde otra cámara se aprecia de como el bebé fue rescatado a segundos de que el techo cayera sobre su pequeña humanidad.