Lady Tepito: ¿quién es y por qué se hizo viral?

León, Gto.- (OEM-Informex).- En el mundo de las redes sociales, la mayoría de las veces las personas que se hacen virales no es precisamente por sus buenas acciones como le pasó a la llamada Lady Tepito.

La mujer, quien se identificó como funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, agredió verbalmente a manifestantes que exigían justicia por el feminicidio de Lesly Martínez.

A través de las redes sociales se compartió el video donde les dice “Como si la fueran revivir”, un comentario que fue ofensivo, violento y sin empatía para los familiares, amigos y colectivos de la joven de 30 años, quien fue encontrada sin vida en el estado de Guerrero el pasado 17 de mayo, luego ser vista por última vez el 30 de abril cuando salió con su ex novio.

El incidente generó indignación y se viralizó apodada #LadyTepito, una mujer que en el video viste de negro y sostienen una lata de gas pimienta, dirigiéndose agresivamente a los presentes y amenazándolos.

“Órale no más no se me quede viendo muy ver… porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la ver… van a aguantar... Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”, dijo a los manifestantes.

Le cuestionaron el por qué se comportaba así y que no entendían que se expresara de esa forma al ser mujer; sin embargo, no les hizo caso, sólo se limitó a insultar y amedrentar.

Q NO ES FUNCIONARIA; Q ES "PERSONA USUARIA"

Luego de casi 10 horas la @FiscaliaCDMX finalmente se refirió a la mujer q amedrentó así a la familia de Lesly.

Dijo q ya revisó toda su plantilla y q no labora con ellos.

¿QUIÉN ES?

SE DESLINDA FISCALÍA

Ante las reacciones de los usuarios de las diferentes redes sociales donde se compartió el video, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que tras una búsqueda en su sistema de recursos humanos, no existe registro de esta persona que se identificó como parte del personal y aclararon que se trata de una usuaria de los servicios de la institución.

¿POR QUÉ SE MANIFESTABAN?

Alejandro Alberto es el presunto feminicida de Lesly. El hombre habría confesado a su madre que la había asesinado y enterrado en el municipio de Huitzilac, Morelos.

Hasta el momento no se ha detenido a sus exnovio, quien permanece prófugo desde que se le vio por última vez con la joven el 30 de abril.