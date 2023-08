La discapacidad no le impide trabajar arduamente a este hombre, el video que se ha vuelto viral

Una vez más en redes sociales se ha vuelto viral un video de un hombre con discapacidad, el cual se ha ganado la admiración de miles de internautas que lo han felicitado por su desempeño laboral, que es muy duro para él, pero muestra que no tiene límites para realizar este trabajo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El video fue compartido en TikTok por el usuario @ismaryzavala, quien muestra en estas imágenes a un hombre con una sola pierna y apoyándose en sus muletas y de esta manera logra concretar su labor paleando carbón a un triciclo, se ve claro que la discapacidad no es un impedimento para él, pues el trabajo que desempeña lo hace con esfuerzo y tenacidad.

#labor #hombre #descapacitados #sol #🥺 #🙏 #sustento #trabajador #viral #toktok #foryou #parati #fuerza #actitupositiva #circuntancias #👏 ♬ sonido original - Ismary Zavala @ismaryzavala1 Trabajo duro, aún siendo descapacitado #trabajo

El videoclip al darse a conocer en internet de inmediato, los internautas admiraron a este joven por la manera en que se desempeña en su trabajo, lo felicitaron y lo halagaron por ser un gran ejemplo para muchos, que sin discapacidad ponen un sin fin de pretextos para no trabajar, otros quedaron sorprendidos por la fuerza de voluntad que tiene para salir a delante.

Lee también: Payaso cambia sonrisas por libretas y lápices para sus hijas

Sin duda este joven deja una gran lección de vida, por qué ha demostrado que no existe impedimento alguno para lograr sus objetivos, es verdad que existen varios tipos y grados de discapacidad, pero eso no impide el objetivo de su integración a la vida laboral.

Estos son algunos de los mensajes que los usuarios en redes sociales le han escrito, “Que Dios le dé las fuerzas para seguir”, “Wow ese hombre va a ser tan bendecido por Dios”, “Qué ejemplo a seguir”, “No más de verlo, yo no dudo en salir a trabajar con entusiasmo”, “Ejemplo para los que ponen miles de pretextos”, “Pura motivación para los que no tenemos discapacidad para realizar estas labores”, “En mi casa me da flojera levantar un recogedor, pero viendo a este chavo, hasta se me quito la flojera”.