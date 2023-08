Hombre sube al camión urbano y sorprende a los usuarios con una serpiente

Irapuato, Gto.- En redes sociales se ha vuelto viral un video, en el que se ve que los usuarios de este transporte quedaron sorprendidos cuando vieron que se subió un hombre al camión, pero con una gran serpiente de las llamadas “Pitón” que llevaba entre sus brazos.

Los internautas que vieron el video en TikTok, quedaron sorprendidos al ver a esta persona en el camión con esta gran serpiente, y más que iba abarrotada la unidad por los pasajeros.

El video fue compartido por el usuario @elchris1504, y muestra el momento en el que los pasajeros que van en esta unidad de servicio público no se movían de sus asientos y otros se quedaron inmóviles al ver semejante reptil en redado en el brazo del hombre, que se le apreciaba la cabeza de la serpiente.

#peru #parati #serpientes #momentosgraciosos ♬ Soy Una Serpiente - El Reino Infantil @elchris1504 Momentos PERÚ #fyp

La grabación hasta el momento tiene más de cien mil reproducciones y miles de reacciones por parte de los usuarios de esta red, entre la que más destaca “Protégeme, Señor con tu espíritu”.

Entre los comentarios de los cibernautas también escribieron que este tipo de reptil, les da miedo que los pudiera morder a alguien o en otro momento dado apretar al señor que la llevaba entre el brazo y que no pudieran hacer nada, los pasajeros por el temor que le les tiene a estos animales impredecibles.

“Lo que me sorprende es la tranquilidad de la serpiente”, “Porque fácilmente pudo morder alguien”, “Que buena relación que tiene con la suegra”, “Yo andaría ya en el cielo luego de 1000 paros cardíacos”, “Los que están a lado, en modo tieso”, “Madre mía yo muriendo y resucitando viendo este vídeo”, “Hay no, yo si me hubiera bajado no me importaría nada yo les tengo terror a esos animalitos”, “Fue mi viaje más eterno, para llegar a mi lugar de bajada”.