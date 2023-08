Graba a perros que le ladran a serpiente y uno de los canes le avienta al reptil

Una publicación en TikTok se ha vuelto viral, ya que está muestra a tres perritos valientes que le ladran a una serpiente negra que estaba en un patio de alguna casa y al parecer el dueño grabo ese momento.

En las imágenes que fueron compartidas por @sr_firulais, se muestra un momento muy relevante y gracioso, y es cuando el hombre quien escucha el alboroto de los ladridos de los perros, y con su teléfono empieza a grabar ese instante y ve que los caninos están ladrando a una serpiente, y al hombre por curiosos uno de los canes toma a la serpiente y se la avienta a esta persona, quien se espanta y empieza a gritar tratando de quitarse al reptil de encima.

El video a causados miles de risas entre los internautas por la reacción del perrito blanco que tuvo con la persona que los grababa en ese momento de meterle un gran susto con la serpiente, en uno de los comentarios de los usuarios en TikTok se lee, “Eso le paso por curiosos, en vez de ayudar a los perros”, en otro mensaje “Este video, me hizo el día”.

#firulais🐕🐕 #firu ♬ Laughing - Gianluca Marino @sr._firulais Firulais: eso te pasa por curioso🐕😱😳🤭🤣🤣 #firulaisentiktok

Tal como se aprecia en TikTok, la grabación de la osadía de estos tres perritos de estar sobre la serpiente no era más que alertaba a los moradores de esta casa sobre el peligro que representaba si en algún momento la víbora pudiera ingresar al interior del hogar y causar alguna mordedura a los habitantes de esta casa.

Estos son otros de los mensajes que postearon los usuarios en esta red social y causaron risas, “Firulas, toma graba más de cerca”, “El firulais, conoces a San pedro, el que graba, no, firulais, ahorita lo conocerás”, “Para que sigas grabando, el perrito, toma para que no estés de mirón”, “El camarógrafo no entendió la conversación de los perritos, Se lo lanzas tú o se lo lanzó yo”.