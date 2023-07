Conductor de autobús deja a pasajeros esperando para ir a desayunar

Una polémica se ha desatado en redes sociales con el chófer de una conocida línea de autobuses, por el simple hecho de que el conductor realizó una pausa para almorzar en un puesto de comida a pie de carretera, lo que supuestamente genero un retraso de 25 minutos de trayecto del viaje, que se debía realizar, esto causo molestia entre algunos usuarios de esta línea y otros simplemente apoyaron al chófer.

Un pasajero grabó el momento en que este chófer tomo esta decisión de bajarse de la unidad, lo que genero molestia entre los demás pasajero, aunque otros no lo vieron así.

@publimetromx ¡El hambre no espera! Chofer detiene el viaje en plena carretera para bajarse a comer tacos. ♬ sonido original - Publimetro México 🌐

El video fue compartido en TikTok por el usuario @kyre07_ quien él realizó la grabación de ese instante, del chófer en que se ve que está disfrutando de unos deliciosos tacos de guisado, este tiempo de espera causo un retraso supuestamente significativo en el viaje y claro se escucha que la persona que está grabando, expresó su molestia, “Échale salsita el viaje puede esperar, el hambre no”.

El videoclip rápidamente se hizo viral en TikTok, generando un gran debate con opiniones que apoyaron al chófer, otras con el usuario que expreso su queja a quien lo invitaron a que pusiera una queja en esta línea comercial.

Se puede también leer en los comentarios de los internautas en TikTok, “El trabajador de este autobús, solo bajo a comer por un momento”, “Pues que poca empatía, ellos son los únicos que devén ir al 100%, ya que son ellos quienes llevan a su cargo las vidas que van en su autobús y necesita comer”.

“Te imaginas que si no comía se desmaya en pleno viaje”, “Es muy fácil criticar, ellos van sentados y tranquilos y el quién sabe cuántas horas lleva manejando”, “Tiene que comer, sus horarios muchas veces no le dan tiempo para eso”, “Para el que quiso quemar al chófer y termino así como todo un payaso”, “Por eso no viajes en autobús mi compa, viaja en avión para que no te pase eso”.