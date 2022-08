Abuelita de 97 años se siente abandonada por sus 16 hijos

León, Gto.- Las redes sociales se han conmovido con la historia de la señora Isabel, una abuela de 97 años que llora por el abandono en el que la tienen sus 16 hijos; ninguno la visita: "no saben si vivo o no".

Fue a través de la cuenta de TikTok de Jaime Toral @jaimetoraltv, que dio a conocer cómo vive una madre que sus hijos la tienen en el abandono, no les interesa saber según ella si vive o no.

De acuerdo con el testimonio su nombre es Isabel Méndez Jiménez, vive en Oaxaca acompañada de sus gatitos y un perrito.

La historia se dividió en tres videos, en el primero dice que tuvo 16 hijos y ninguno la visita.

“Mis hijos se casaron con mujeres o hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos. Yo vivo solita, en la tarde viene mi nieto que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida", reveló.

Notablemente conmovida, la madre contó cómo sobrevive vendiendo servilletas bordadas; además compartió cómo se alimenta: “Hice frijolitos molidos para comer, hago esto, corto nopalitos, y hago un chilito aquí tengo plantado y ya hago mi salsita. Yo hago la lumbre para cocer los frijoles”.

Cuando le va bien en sus ventas compra tortillas, queso y carne, el pan no le gusta. Los días que no le va nada bien come taquitos de sal

Expresó que tras la falta de amor, apoyo e interés de sus hijos, ya no le importa en dónde pueda morir, a pesar de que trabajó para darles lo mejor que pudo.

“Ellos se olvidaron de mí, el día que yo me muera ellos me van a enterrar, mejor aquí me muero como quiera ya estoy cerca del panteón”.

Algo de la historia de esta mujer es que a los 33 años quedó viuda, para sacar adelante a sus hijos se fue trabajar a México y Chicago, mandaba dinero a sus padres para que a sus hijos no les faltara nada y ver que ahora ninguno ve por ella, la hace vivir llena de tristeza.