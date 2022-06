Zenda.la, seguros médicos para todos

Para el emprendedor Diego Muradas, quien es CEO de la insurtech Zenda.la., una de las cosas más valiosas es un problema sin solución aparente, ya que representa una oportunidad para quien pueda solucionarlo.

En su caso, el problema al que se ha dedicado en los últimos años es el de cómo asegurar a todas las personas.

"La elegancia de la solución está en la sencillez", dice este emprendedor, quien ha propuesto junto a sus socios un nuevo acercamiento a la industria médica.

Zenda.la es una plataforma que mezcla el insurtech y el healthtech, la cual ofrece aseguramiento gratuito para cualquier persona de manera remota.

Simplemente los usuarios se registran, aportan datos mínimos de su identidad y desde ese momento y sin desembolsar un peso ya tienen acceso a un plan básico de aseguramiento que les cubre el costo de tratamiento por accidentes y enfermedades graves por hasta 50 mil pesos, así como 300 pesos por día de hospitalizaciones.

Asimismo, la plataforma tiene un apartado de seguimiento al estado de salud de las personas la cual va generando data que luego se convierte en recomendaciones para alcanzar metas, como bajar de peso o reactivarse físicamente.

No te aseguramos todo como un seguro de gastos médicos mayores, pero al menos ya tienes un seguro que te cubre de cosas que realmente te pueden pasar, como cuando te rompes un hueso

Así como con plataformas en otras industrias cuyo punto de entrada son planes freemium, Zenda.la ofrece la posibilidad de ampliar los beneficios mediante pagos mensuales, para así obtener coberturas por mayores montos, cirugías, exámenes médicos y telemedicina.

"Lo que hicimos fue hacerlo tremendamente accesible, utilizamos un modelo de negocios que es bastante común en otras industrias pero que en los seguros no existía".

Según explica Diego, el modelo inicial freemium tiene como principal motivo el servir como un punto de entrada para todos aquellos no asegurados de manera privada, los cuales representan al 93 por ciento de la población en México.

De acuerdo con él, el costo es la principal barrera para lograr una mayor aseguramiento médico en el país por lo que simplemente Zenda.la decidió eliminarla.

"El modelo de negocios de los seguros puede evolucionar, hasta el momento ha sido muy tradicional, es un modelo que se creó bajo un contexto que hoy en día es muy distinto.

Zenda.la tiene opciones para distintos tipos de perfiles / ILUSTRACIÓN: DANIEL REY

"Con la tecnología puedes llegar a millones y millones de personas a las que antes no podías, entonces los márgenes no necesariamente tienen que ser tan grandes como en otra época y aún así pueden seguir siendo rentables. Nos dimos cuenta de eso y bajo esta premisa y nuevo contexto diseñamos Zenda.la".

Diego es un actuario de formación quien se ha dedicado en oficio a utilizar la ciencia de datos para resolver problemas complejos.

Primero lo hizo al co-fundar junto a Luis Creel la fintech Cohete en 2013, la cual fue de las primeras enfocadas al microcrédito en México, y que aunque fue respaldada por Capital Invent terminó por desaparecer por desacuerdos entre inversionistas.

Fue en esta primera experiencia que experimentó con modelos de fácil acceso con la tecnología como habilitador.

"En el crédito, una de las cosas que aprendí fue que la clave está en identificar la capacidad de pago de una persona. Si tú identificas eso puedes jugar con el monto que le prestas, el plazo y la tasa de interés, pero nunca te puedes pasar de lo que puede pagar porque si no lo puedes quemar.

"En ese sentido veo un símil entre el crédito y el seguro, aquí el chiste es saber cómo invertir el presupuesto que tienes de la mejor manera, saber qué coberturas se acomodan más para tu estilo de vida", platica Diego, quien siguió en el mercado del microcrédito hasta 2019.

Según cuenta, la idea para Zenda.la vino luego de batallar con su aseguradora para operar a uno de sus hijos.

"Estábamos asegurados con un seguro de gastos médicos mayores, pero a la hora de que me toca el reembolso dos meses después me doy cuenta de que me prestaron la mitad de lo que yo estaba esperando".

En un blog personal publicado en Medium donde explica las razones detrás de Zenda.la, Diego refiere una inquietud personal por la resolución de problemas matemáticos, siendo el aseguramiento uno de ellos.

El seguro –dice– desde un punto de vista matemático está relacionado con la teoría de la probabilidad.

"Aunque no sabemos lo que nos puede pasar individualmente podemos predecir lo que nos pasará en conjunto. Este método le permite predecir algo que parece impredecible. Así que el seguro, en su esencia, busca aprovechar patrones ocultos en los riesgos que nos rodean".

Como explica Diego, tuvo que pasar por un proceso largo de comprensión del sector asegurador y las razones por las que tanta gente no tiene seguro y los sentimientos que genera el seguro en las personas que están aseguradas y en las que no lo están.

Así como hizo con el crédito antes, en el seguro lo importante es recabar toda la data posible y así intentar predecir lo que va a suceder.

Fue entonces cuando, junto a sus socios Rafael Verduzco, Mario Aguillón y Raúl Morales inició Zenda.la, la cual nació bajo el principio de que la salud no debía de ser un ideal inaccesible, sino un derecho fundamental habilitado por la tecnología.

"Estamos en una intersección entre el fintech y el healthtech. El primero lleva muchos años atrayendo un gran porcentaje de las inversiones y ya llega a un grado de madurez bastante importante. Del lado del healthtech es una industria en la que todavía hay muchas posibilidades.

"Hay muchos competidores enfocados en el mercado B to B pero nosotros vemos un potencial enorme en el B to C con costos diferenciados".

La nueva startup lanzó una ronda semilla la cual fue respaldada por el fondo mexicano Angel Ventures, el cual ha invertido en startups como Homie, Urbvan, Clip o Kueski.

Con motivo de la inversión Hernán Fernández Lamadrid, socio co-director de Angel Ventures México, refirió: “creemos que es importante invertir en empresas como Zenda.la que cambian la forma de ver los seguros tradicionales (...) ofrecen un producto que brinda soluciones y apoyan a sus clientes en tiempos de crisis”.

Como Diego explica, la pandemia no sólo aumentó la comprensión de las personas sobre la importancia de estar cubiertas ante cualquier eventualidad de salud, sino que también la adopción de tecnologías digitales.

Aunque esto resulta positivo para la línea de negocios de Zenda.la, en este contexto también se retrasó una ronda de inversión para la plataforma, la cual ha sido echada a andar recientemente para reforzar sus campañas de marketing.

Sin embargo, como Diego reconoce la incertidumbre global por la guerra en Ucrania y los vientos de recesión están haciendo cada vez más difícil encontrar capital.

"La verdad es que la situación está complicada entonces decimos ir a buscar inversionistas con la intención de que nuestros plazos (para encontrar inversión) se puedan extender la mayor cantidad de tiempo posible con la intención de que podamos navegar esta crisis que está siendo global.

"Yo creo que la mayoría de las startups deben de estar en una situación parecida por la incertidumbre sobre el tiempo que puede llegar a durar esta crisis que es bastante grande. Entonces yo creo que ahorita las empresas que no levantaron dinero hace poco todas las demás estamos buscándolo".

Pese a esto Diego se dice confiado, pues el servicio hace especial sentido para la generación millennials y Z, cuyos integrantes a menudo carecen de acceso a planes de seguro por parte de sus empleadores.

En lugar de tener que recurrir a un seguro privado, el modelo de suscripción de Zenda.la ofrece un plan de cobertura flexible y económica que se adapta mejor al estilo de vida irregular del trabajador por cuenta propia.

De esta manera, la plataforma apuesta por fidelizar principalmente a los jóvenes profesionistas independientes, modalidad que emplea al 23 por ciento de la población ocupada total en México.

"Queremos ir construyendo una relación con los usuarios y que la gente que realmente tiene la capacidad de pagar, una vez que generamos esta confianza en ellos, pues que se animen a hacer pagar por más".

Al momento el 10 por ciento de los usuarios en la plataforma se encuentran en un plan premium. Según Diego, este porcentaje le aporta sustentabilidad a su modelo freemium, pues parte de una base mucho más amplia de usuarios que no hubiesen sido posibles bajo un esquema cien por ciento pagado.

Así –dice– los objetivos se están cumpliendo: ayudar a aquellos que no tienen servicios de salud a la mano y crecer mes con mes. La principal motivación es resolver el problema que aparenta ser irresoluble.

"Para nosotros es un modelo de negocios viable pero también generamos también un círculo virtuoso. No estamos buscando tener márgenes desorbitados, estamos dándole un seguro a gente que no tiene la capacidad para pagarlo.

"Estamos hablando de que más de 115 millones de mexicanos no tienen acceso a un seguro médico privado que en esencia es un producto muy noble que te genera resiliencia en los peores momentos. Hay un océano azul inmenso en México y en Latinoamérica y vamos a resolver este problema".

