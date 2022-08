Vitamina D-Pantenol: ¿Para qué sirve?

León, Guanajuato.- El D-Pantenol es una vitamina popular en el uso cosmético, pero poco se conoce de esta, ya que tiene múltiples beneficios, tanto en el cuidado de la piel como en el cabello.

Contiene propiedades hidratantes, antiinflamatorias y para quienes tiene piel sensible, irritada o estresada, es ideal a nivel tópico su efecto calmante.

¿Cómo funcional del vitamina D-Pantenol?

El pantenol es un derivado alcohólico del ácido pantoténico, un ingrediente ligero estable, soluble en agua que penetra fácilmente en la piel. A temperatura ambiente, suele ser un aceite viscoso y transparente o un polvo blanco.

Al ser absorbido por el cuerpo se transforma en vitamina B5, la cual desempeña un papel importante en muchas funciones corporales teniendo un efecto positivo en la piel como que brinda equilibrio en la renovación celular.

Cuando se tiene piel sensible o deshidratada, la barrera cutánea está deteriorada, por lo que se pierde agua y afecciones como descamación, irritación y enrojecimiento.

“El tener un cuidado de la piel adecuado y utilizar productos que contengan este ingrediente en su formulación, ayudará a promover la reparación de la barrera cutánea, reteniendo humedad aumentando la humectación en la capa más externa de la piel”, comentó Beatriz Magrassi, dermocosmiatra de Sopharma pH5.

La renovación celular es la capacidad que tienen las células de reproducirse y producir células idénticas que sustituyen a las originales tanto a nivel funcional como fisiológico, este recambio ocurre cada 28 días, por lo que es importante prestarle atención al lenguaje de la piel.

Existen estudios que han demostrado que la actividad celular se duplica durante la noche, ya que durante las horas de sueño la producción de colágeno aumenta, se eliminan más toxinas y se repara el daño celular de la piel para obtener un aspecto más luminoso y descansado; sin embargo, después de los 25 años, este proceso natural de renovación disminuye, por lo que necesita una ligera ayuda.

¿Qué usar para mejorar la piel?

Gel de ducha

Se acostumbra a tallarnos con fuerza, que, sin saberlo, se maltrata la piel en lugar de limpiarla; ya que al ser tan agresivos y utilizar zacate diario con jabones de barra comunes se destroza destroza la barrera natural de la piel. Por ello, es importante utilizar gel de ducha, el cual es mucho más noble con la dermis y limpia profundamente sin irritar.

Crema líquida para el uso diario y sólida para cuando hay mayor resequedad o irritación

Es importante tener ambas cremas en el día a día, la primera tendrá una textura más líquida y ayudará a humectar el cuerpo en general, pero en zonas como codos, rodillas y pies o incluso si tienes algún tema de descamación o irritación, deberás usar una crema con una consistencia más espesa.

Shampoo suave libre de formaldehídos, isotiazolinonas y parabenos

Siempre nos dejamos llevar por shampoos que generen más espuma; sin embargo, esto es una red flag si tienes piel sensible, ya que es un indicador de que la formulación que usas contiene parabenos. Si tienes comezón o te aparece algo parecido a la caspa, es probable que tu piel no esté recibiendo bien tu shampoo de uso diario, lo mejor es optar por uno diseñado para cuero cabelludo sensible que hidrate y suavice tu cabello.