Síndrome de la Persona Rígida: ¿cómo se manifiesta la rara enfermedad de Celine Dion?

La cantante Celine Dion reveló que tendrá que posponer de manera indefinida sus conciertos del 2023 por una extraña enfermedad que le ha ocasionado “espasmos musculares severos y persistentes”. Ella explicó que este padecimiento se ha agravado con el paso de los años, por lo que tiene que recibir ayuda especializada.

Ella compartió esta información a través de su cuenta de Instagram, en donde por medio de un video les dijo a sus fans que ella estaba lista para volver a las presentaciones, pero ya no le será posible. Sostuvo que los diagnósticos apuntan a que debe ser más paciente y esperar a que sea seguro regresar al escenario.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, confesó la exponente de ‘My heart will go on’.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?

La intérprete de 54 años explicó que en los últimos años su salud se ha visto comprometida por un padecimiento llamado ‘Síndrome de la Persona Rígida’ (SPR), que es un trastorno neurológico poco común que afecta a 1 de cada 5 millones de personas.

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dijo la estrella del pop. El progreso de este diagnóstico puede hacer que su carrera termine.

El SPR se caracteriza por dañar los músculos, pues hace que crezcan y que de forma involuntaria se tensen, además, ocurre incontrolablemente, en consecuencia, la movilidad se ve atrofiada y es que se bloquea el cuerpo de manera progresiva, produciendo rigidez en ciertas posiciones.

Es así, que esto puede resultar en que se pierda la capacidad para caminar, pero incluso igual la de hablar. De acuerdo con el MSD Manuals, hay diferentes factores que hacen esta enfermedad más común, pues se relaciona con el sexo y otros inconvenientes médicos.

“Es más frecuente en las mujeres y a menudo aparece en personas con diabetes de tipo 1, con ciertos trastornos autoinmunitarios (como la tiroiditis) o con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama (con mayor frecuencia), de pulmón, de riñón, de tiroides, de colon y el linfoma Hodgkin”.

Respecto a las causas del SPR, se indicó que puede ser una reacción autoinmunitaria, en otras palabras, esto pasa cuando el organismo crea anticuerpos que empiezan a atacar a los tejidos, de manera específica, dañan a las células nerviosas de la médula espinal que se encargan del movimiento muscular.

El tratamiento para el Síndrome de la Persona Rígida

En cuanto a los medicamentos, se recetan sedantes para relajar los músculos. El tratamiento se basa en ayudar al paciente para que sus síntomas puedan ser aliviados.

Una de las opciones más utilziadas es el diazepam, un fármaco que alivia en forma más constante la rigidez muscular. Si esta alternativa no funciona, se puede considerar el baclofeno, que es administrado por vía oral o por vía intratecal.

No es la única manera de tratatar el SPR, ya que igual está la posibilidad de emplear Inmunoglobulina Intravenosa (IVIG), que es procedimimento terapéutico para pacientes con deficiencias de anticuerpos que nace del plasma de donantes sanos.

Dion mencionó que está en terapia física. Foto: AFP

Ortos mediacamentos que se ocupan en circunstancias específicas son el rituximab y la plasmaféresis. En este sentido, Dion mencionó que está en terapia física.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”, comentó la estrella conocida por entonar la canción principal del Titanic.

En su grabación, dijo que hay mucha gente con ella para apoyarla: “Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan… Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho”.

