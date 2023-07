¿Quién fue Eunice Newton Foote?, la científica a la que Google homenajea

La historia está marcada por varias mujeres que realizaron diferentes aportaciones a la comunidad científica. De esta manera es como muchos de los avances tecnológicos que tenemos en nuestros días son resultado del trabajo que ellas realizaron años atrás.

Este es el caso de Eunice Newton Foote, una investigadora que logró identificar lo que hoy se conoce como efecto invernadero; los resultados que obtuvo por mucho tiempo fueron ignorados. Ahora las y los especialistas decidieron retomarlos para continuar con los análisis necesarios para poder hacerle frente a esta situación.

Ella nació un 17 de julio pero de 1819, por lo que hoy estaría cumpliendo 204 años, por ese motivo es que Google decidió hacerle hoy un homenaje especial a través de su Doodle, que es la modificación de su logotipo; esto puede verse al realizar alguna búsqueda en esta plataforma, pues aparecerá una pequeña animación de Foote.

La historia de Eunice Newton Foote

Eunice Newton Foote, quien es originaria de Connecticut, en Estados Unidos, desde muy joven demostró tener un gran interés por la investigación científica, esto gracias a su paso por la escuela Troy Female Seminary, en donde tuvo un mayor acercamiento a las conferencias de ciencia y laboratorios especiales.

Fue así como dio sus primeros pasos dentro de esta disciplina; aunque esto no fue sencillo porque en ese entonces las mujeres no podían hacerlo. Esto la llevó a convertirse en una activista que luchaba por la igual de género para que todas tuvieran las mismas oportunidades.

1819 nace Eunice Newton Foote fue una científica climatóloga, e inventora estadounidense, y defensora de derechos de las mujeres de Seneca Falls. Descubrió una clave para entender el efecto invernadero, el cambio climático, y la meteorología.#WomenInHistory #mujeresenlahistoria pic.twitter.com/pyJ0K3p14k — Raparija Gómez🔻 (@ZeedaGomez) July 17, 2023

En 1848 estuvo en la primera edición de la 'Convención de los Derechos de la Mujer' en Seneca Fall. También fue una de las personas que dejó su firma dentro la ‘Declaración de Sentimientos’, en donde se exigía un trato igualitario en materia legal y social.

Su legado en la ciencia

Debido a lo complicado que era para las mujeres ser parte de la comunidad científica, ella hizo diferentes experimentos por su propia cuenta, fue así como encontró la relación entre el aumento de los niveles de dióxido de carbono y el calentamiento de la atmósfera.

Para llegar a esta conclusión comparó las temperaturas del aire exterior con las que alcanzaban diversos gases al calentarse. Encontró que en el cilindro con dióxido de carbono había un calentamiento más mayor, además tardó más en enfriarse.

Tras compartir esta investigación realizó otra llamada Electricidad Estática Atmosférica, que fie compartida en la revista Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. A pesar de la importancia de sus hallazgos relacionados con el efecto invernadero, sus resultados fueron ignorados por un poco más de 100 años.

