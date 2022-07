¿Porqué los niños hacen berrinches?

Irapuato, Gto.- Uno de los comportamientos que más desestabilizan a los padres son los berrinches de los hijos y estas son manifestaciones habituales de los niños, cuando sienten frustración, miedo, ira o tristeza y la reacción consiste en gritar o llorar e incluso tirarse al suelo y patalear.

Un berrinche es un comportamiento intenso que toma un niño ante alguna situación en la que quiere tener cierta atención y esto ocurre cuando el niño quiere algo y lo pide por medio de protestas, llantos y hasta chantajes.

Los berrinche ocurren en los niños porque todavía no saben cómo expresar una necesidad, además de no poder controlar sus emociones puesto que este aprendizaje está comenzando y realmente el pequeño no sabe como expresar lo que el quiere y ante una desesperación actúa de esta manera.

Ante una situación de esta índole lo que quieres es cumplirle al niño y en ese momento él se va a dar cuenta que tú le has brindado todo lo que quiere y esto lo va llevar a pensar que para obtener lo que desea él se comportara siempre de esta manera, y es así que la única forma en la que podrá expresar dicha necesidad es por un berrinche.

Pero ante esto como padres debes enseñarle que esto está mal y debes enseñar que existen otras formas de cómo comunicar sus ideas sobre lo que quieren.

Lo mejor es identificar cuándo comienza los berrinches ya que cuanto más pronto actúes los vas a poder controlar por qué prevenirlos es un buen recurso.

Consejos de cómo evitar que un berrinche se haga más grande.

Evita enojarte si llegas a esto seguro que perderás el control sobre la situación y terminaras alargando el berrinche con el niño.

No cumplas su capricho es el peor erro ante un berrinche, cumplirle a tu hijo ya que esto puede darle a entender que de esa forma puede conseguir lo que quiere.

No lo regañes enfrente de la gente, ya que esto puede generar más problemas, es mejor esperar a que se calme y en es momento con la mayor serenidad platica con él.

Usa un tono de voz claro y muestra calma ante la situación y pídele a tu hijo que se calme y explícale por qué está mal lo que hace y cómo debe reaccionar ante esta situación.

Distrae y cambia el enfoque del niño hacia un tema que sea de interés en él y esto provocara que se le olvide el terrible berrinche.