Luisito Comunica vuelve a ser tendencia por un polémico mezcal

El youtuber Lusito Comunica vuelve al centro de la polémica; de nueva cuenta fue denunciado en redes sociales por el uso de lenguaje ligado a abusos sexuales y violaciones en contra de mujeres por el nombre de un mezcal que lleva por título ‘Tus nalguitas serán mías’.

El pasado 30 de agosto, Luisito fue criticado en Twitter por utilizar el cuerpo de su novia como un objeto sexual, utilizando de pretexto el nombre del mezcal, ante ello ofreció una disculpa argumentado que la fotografía fue “inapropiada" y nada graciosa.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”.

Asumió que sus “bromas” normaliza una cultura machista e insistió que lee la retroalimentación en redes y le da gusto que las personas levante la voz. “Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) August 31, 2020

Aquel discurso quedó rebasado y cobró relevancia este 23 de septiembre porque volvió a usar la foto del mezcal de las nalguitas; esta vez su novia Arianny sostiene la bebida mientras Luisito queda al fondo de la fotografía publicada en Instagram acompañada del mensaje “Avisado estoy”.

La imagen tiene más de 2 millones de ‘likes’ y ha sido criticada por unos y defendida por otros. Al cierre de esta nota, el youtuber no ha emitido algún posicionamiento al respecto.