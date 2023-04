Conoce a #LadyBirria, la leonesa que la rompe en TikTok [VIDEO]

León, Gto. (OEM, Informex).- Originaria de León, Guanajuato de la colonia Vibar, Brenda Yesenia Noriega Sánchez, se ha vuelto viral en los últimos días, gracias a su contenido que al igual que Shakira que demuestra que las mujeres pueden ser madres, guapas y facturar.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la leonesa que está por cumplir 29 años, ha incrementados sus seguidores gracias a un video que subió al TikTok en el que muestra que “Las bonitas también sabemos trabajar”, se ve a la joven en su local preparando la birria para los tacos.

MAMÁ ORGULLOSA

“Todo viene a raíz que fui mamá muy joven, a los 15 años, realmente me quedé sola. Tuve que sacar a mis hijas de una o de otra manera tenía que sacarlas adelante”, mencionó la influencer.

En el mundo del modelaje encontró el medio para mantener a sus dos hijas, posicionándose como uno de los rostros que asiste a los eventos más importantes de la ciudad.

A mis hijas les quiero dar lo mejor, tanto en educación, como en economía

LADY BIRRIA

Hace 7 meses estrenó su nuevo negocio, una birrieria, en conjunto con su pareja decidieron probar suerte en la gastronomía.

“Cuanto estábamos pensando en poner un negocio, dije yo soy muy buena para la cocina, lo que le pongan hacer me sale y tomamos la decisión de preparar birria de res, por ser algo muy comestible y se vende muy bien”.

Confiesa que nunca la había preparado, pero ella fue creando su receta con recetas de TikTok, la mejoró y le puso su toque.

Tiene aproximadamente 7 meses con el negocio, no ha sido la respuesta que la pareja esperaba, pero reconoce que desde hace 15 días comenzó a tener más gente después de subir el video.

VIRAL

Yes, reconoce que independientemente de cómo se haya hecho viral, le gustaría que la conocieran más, se describe como una mujer muy espiritual, muy conectada con las energías y quiere ofrecer un contenido diferente a sus seguidores.

“Si me lo esperaba, pero no tanto. Estoy agradecida a toda la gente que me sigue y comparte mi contenido. Lo único que puedo decir es que me tocaba vivir esto, me lo merezco, ya me tocaba”, finalizó.

INFLUENCER INTEGRAL

Ahora que se ha vuelto viral Yess, agradece que a través de las redes sociales puedan conocer su trabajo.

“Las redes son de bastante beneficio para mí que soy una emprendedora, son útiles para mi local de birria, mis terapias y para el modelaje, me han abierto muchas puertas y me ha llegado mucho trabajo”.

Comenta que no le había dedicado tanto tiempo a las redes sociales, únicamente lo usaba para anunciar sus negocios, terapia y compartir con sus seguidores sus rutinas de ejercicio.

“El hate (odio) no me importa para nada, he pasado por tantas cosas y he recibido tantas críticas que he aprendido a llevar esas cosas”.

EMPRENDEDORA

Yesenia no ha tenido una vida fácil, pero sabe que puede luchar por lo que se proponga, actualmente es terapeuta holística trabaja con las energías, además prepara rifas y realiza tandas.

En sus ratos libros lee, escucha podcast de temas de superación personal, espirituales y metafísica.

SEGUIDORES

· Instagram 97 mil

· TikTok 166 mil

· Facebook 20 mil

¿QUÉ OPINAS DE LOS INFLUENCERS?

No opino nada malo de nadie, cada quien ofrece lo que tiene y qué padre han crecido.