¿Cómo evitar la entrada de alacranes a tu casa? Te damos algunas recomendaciones

Irapuato, Gto.- Con el aumento de las temperaturas y la próxima temporada de lluvias que estas generan humedad en las casas, se advierte a la población extremar precaución ante la presencia de alacranes y sus picaduras.

En esta temporada el aumento de estos peligrosos arácnidos que son del grupo de invertebrados de los artrópodos, entran a las casas por medio de las tuberías del desagüe y llegan a salir por las coladeras de los patios y baños principalmente.

Y es de esta manera que entran sin ningún problema a los interiores de los hogares trasladándose hacia las recamaras, guardarropas, área de los zapatos, camas, cobijas, cajas de cartón, siendo estos los principales lugares donde se ocultan y es donde comúnmente pica a las personas.

¿Cómo evitar que los alacranes entren a las casas?

Como bien sabemos los alacranes viven y se anidan principalmente bajo la tierra, en cloacas, escombros, maderas lugares que para ellos les brinde humedad, las recomendaciones para evitar que entren a nuestras casas son las siguientes.

En primer lugar habrá que mantener limpió el hogar, estos animales evitan lugares limpios ya que no se sienten seguros porque no encuentran donde ocultarse y sería más fácil para las personas detectarlos.

Otra de las medidas para prevenir que entren es colocar en todas las ventanas mosquiteros y en las puertas de entrada guarda polvos o tiras de sellado para puertas.

En las coladeras se recomienda tapa hule para coladeras estas utilizarlas en baños, fregaderos y en las coladeras de los patios ya que son la principal puerta de entrada para los alacranes, por estar conectados a las tuberías exteriores.

En algunas casa existen personas que les gusta acumular cajas de madera y cartón aquí se recomienda evitar este tipo de acúmulos, porque esto se convierte también en nidos y se siente atraídos hacia estos pequeños lugares.

Te puede interesar: Aumentan las picaduras de alacrán





Los alacranes también se esconden en las paredes agrietadas ya que algunas presentan humedad y en estas tienden a esconderse.

Si tienes patio te recomendamos deshacerte del escombro, ladrillos y del material de construcción que puedas tener acumulado ya sin uso.

Su vives en una zona donde los alacranes son muy comunes la mejor recomendación es antes de utilizar tú ropa, zapatos, toallas, cobijas, camas es revisar y sacudir bien estas prendas para evitar algún contratiempo con alguna picadura que pudiera exponer tu vida en riesgo. Además se recomienda fumigar la casa habitación para mantenerlos alejados.

➡Suscríbete a nuestra edición digital

Si te llega a picar un alacrán las manifestaciones suelen producir un intenso dolor ya que el veneno es neurotóxico y puede manifestar síntomas locales o generales como dolor agudo a intenso con sensación de hormigueo, vomito, dolor de cabeza, dolor de estómago, espasmos, temblores.

¿Qué hacer ante una picadura?

No entrar en pánico, no presionar ni abrir la zona de la picadura, no succionar la herida para extraer el veneno, limpiar la herida, aplicar compresas frías sobre el área de la picadura y trasladar al paciente al hospital o centro de salud para ser tratado con el antídoto antialacrán lo más pronto posible.