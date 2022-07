Día Internacional del Mal de Amores [VIDEO]

Hoy 29 de julio se celebra el Día del Mal de Amores, que es catalogado como una situación de sufrimiento y malestar físico y emocional ocasionado por la dificultad de vivir una relación de pareja armoniosa y estable con la persona amada.

En la actualidad el mal de amores sigue siendo una realidad del ser humano que oscila entre el amor y el desamor, esta situación inclusive a sido tratada en infinidad de películas, series y programas de televisión.

Cuando se acaba una relación y se da un portazo al amor es normal sentirse angustiado, triste y solo al principio pero no dejes que estos estados se queden para siempre en tu vida al contrario aprovecha un desamor para céntrate en una futura relación.

Ante un mal de amores puedes aplicar algunos consejos esenciales:

Evitar a tu ex esta es una de las principales recomendaciones, no la contantes, ni espíes sus redes sociales ya que esto se a hecho muy común, además no lo hagas tema central de tu vida cuando estén en una reunión social.

Controla tu emociones por esta situación te será difícil pero no debes sucumbir ante los sentimientos y emociones negativas que incidan en la toma de decisiones, que te pudieras lamentar.

Saca ese sentimiento con una buena platica entre amigos o familia o si lo desea consulta a un terapeuta esto sin lugar a dudas te ayudara a superar este inquietud originado por el mal de amores.

También se sugiere que realices alguna actividad física como ejercicios al aire libre o visitar algún gimnasio para liberar ese estrés emocional.

No cabe duda que sufrir del mal de amores no es el fin del mundo y si te paso sigue adelante y creyendo en el amor ya tendrás un tiempo mejor que te quitara ese mal de amores.