Con una moto, una caseta y su talento, montó su barbería móvil Armando Sánchez

León, Gto.- Vivir en una de la colonias con más alto grado de incidencia delictiva en la ciudad, como lo es Las Hilamas, tener barberías casi en cada esquina, no impidió que Jorge Armando Sánchez Villegas, realizará su sueño de tener su propia barbería móvil “El Armando”.

CON EL DON DE LAS TIJERAS

Apenas con 24 años de edad, con preparatoria trunca, con el compromiso de sacar adelante a su esposa Geraldine, su hijo Armando y su próxima hija Guadalupe, inspirado en su suegro (qepd) que tenía una cerrajería móvil, vio que en su zona no había ningún barbero que ofreciera servicio a domicilio, arrancó su peculiar negocio.

“Yo me lo cortaba solo y empecé a cortar a más gente, aunque los trasquilaba, nunca estudié esa fue mi forma de aprender trasquilando a la gente”, comentó en entrevista para El Sol de León, el joven emprendedor.

Recuerda que desde muy “morrito” le llamaba la atención todo lo referente a la barbería, pero fue hasta hace 4 años que ya pensó en hacerlo como negocio.

Aclara que no estudió, cree que es un don y apenas lo está explotando, le está apasionando más de lo que imaginaba.

“Me está gustando todo lo que es el arte de la barbería, me falta mucho pero no dudo que lo vaya hacer y lo voy a lograr”.

BARBER MÓVIL

Hace un mes arrancó de manera oficial con su barbería móvil, comenta que apenas se está adaptando a su caseta, sus ganas de salir adelante y su ingenio lo llevaron a que buscara la forma de montar la caseta a la moto, cuenta con su propia fuente de luz, se va a los tianguis y atiende a domicilio.

La idea le nació de ver que su suegro trabajaba en la caseta con una herrería móvil, él cortaba el cabello con una lona y un espejo afuera de su domicilio, pues no cuenta con el capital para poner un negocio en forma o pagar la renta de un local.

“Agarré la caseta sin saber cómo moverla, solo le dije a mi suegra que me la vendiera, sin saber cómo estaba por dentro y me la vendió en $5000 pesos y le busque hasta que le encontré como adaptar la moto y pues ahí ando”.

Todo el diseño, logotipos, arreglos, los está haciendo él mismo, con el fin que sea adaptable para poder moverse sin problemas por toda la ciudad.

DE LAS HILAMAS

Por lo pronto solo hace servicio a domicilio en Las Hilamas, León Dos y colonias aledañas como Satélite y San Marcos, al día aproximadamente da 5 o 6 servicios, por día.

Sus precios son accesibles a $70.00 pesos corte de adulto y $50.00 pesos menores a domicilio, con el pago se puede agregar barba, ceja y rasurado.

Las citas se hacen por mensajes a través de WhatsApp, si están en la zona que corresponde a los alrededores de Las Hilamas, se agenda, según las citas que ya tenga programadas.

A corto plazo espera encontrar un medio en el que se pueda mover a más colonias.

“Yo ofrezco mis servicios con mucho gusto, más porque yo sé que con la pandemia mucha gente anda sin trabajo, la verdad me gusta apoyar a la gente”.

EMPRENDOR

Ante de montar su barbería se dedicaba a la renta de Xbox y de ahí le llamó la atención meterle algo más al negocio y decidió meter los cortes de cabello, a sus primeros clientes les regalaba algo de tiempo para que se divirtieran jugando video juegos.

“Soy de la idea que sí no tengo gente para una cosa, la tengo para otro”, comentó el emprendedor.

Hasta el momento tiene como ayudante a un chico que cursa su secundaria: “Yo le ando enseñando, a lo mejor todavía no es suficiente lo que sé, pero lo comparto con mi ayudante y él me corta a mí el cabello”.

QUIERE SER EJEMPLO

Sobre los problemas de la zona indicó que no ha tenido ningún percance debido a la inseguridad en la colonia, compartió que en sus negocios ha atendido a muchos niños y ellos mismos son los que lo alientan a seguir adelante señaló que de repente sí puede dar miedo, pero de alguna manera tiene que sacar dinero para sacar adelante a su familia.

“Yo no tuve el apoyo de mis papás, que enseñaran a salir adelante, pero yo sí lo voy hacer con mis hijos y no solo con ellos con todo el pequeño que se me arrimen”, finalizó.