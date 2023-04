Chayanne reacciona a baile de “Salomé” de un imitador

León, Gto.- (OEM-Informex).- ¡Sin palabras! Así se quedó Chayanne después de la increíble presentación de su imitador al bailar “Salomé”, hasta los internautas quedaron sorprendidos.

El espectáculo fue tan bueno que compartió un video en redes sociales donde se hizo viral.

Sin duda, el cantante de 54 años, es inspiración de muchos para bailar y cantar, pues su música sigue vigente y en el gusto de varias generaciones y también a través de las redes sociales está en contacto con sus seguidores, por lo que al ver el video de su imitador, no perdió tiempo en reaccionar a todos los pasos de baile de una de sus canciones más emblemáticas.

Foto: Cortesía | Facebook Mague Hernández

En el clip, compartido por Mague Hernández en Facebook, quien es una gran fan del cantante, se puede observar como el imitador, baila “Salomé”, al igual que como el intérprete lo hace en uno de sus conciertos, sin perderle la pista a cada uno de sus pasos.

“Esooo”, fue la respuesta de Chayanne ante el imitador.

Por parte de los internautas hubo buenas respuestas, pues entre los comentarios destacaron el: “Felicidades, que padre quedó y qué detallazo de Chayanne, por eso es grande en todos los sentidos, ser humano, cantante, bailarín y atento con sus fans”, “Hermoso, me encantó David muchas felicidades ¡Qué chulo, soy tu fan!” y “Qué bárbaro, no me canso de verte David, excelente”.

UNA FAN MUY FAN

En su cuenta de Facebook también se puede apreciar que Mague Hernández ha tenido varios encuentros con el cantante de éxitos como “Torero”, pues en su perfil también están públicas algunas fotografías con Chayanne.

Foto: Cortesía | Facebook Mague Hernández

CERCANO A SUS SEGUIDORES

A través de su cuenta de Twitter, Chayanne conversó con sus miles de fans y les pidió escribir cuáles han sido las frases de sus canciones con las que más se han identificado.

Abro hilo de frases de mis canciones que les han marcado el corazón… — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) April 9, 2023

“Abro hilo de frases de mis canciones que le han marcado el corazón”, empezó para luego recibir múltiples sugerencias por parte de sus seguidores que se identifican con más de una canción de mítico cantante.

Ante tantas sugerencias, Chayanne también se animó a compartir cuál es su frase favorita y escribió “Voy a decir que estoy enamorado de ti…”, frase que forma parte de su tema “Como tú y yo” que lanzó el año pasado y que significó un éxito mundial.