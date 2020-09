Sigo siendo un niño, pero ya valoro la vida de otra forma: Beto Rojas

“Si estuviéramos en la pre-pandemia, yo no tendría tiempo para estar con mi hijo. Hoy valoro todo lo que comparto con él”, afirma Beto Rojas, reconocido comunicador de televisión y radio, miembro de Fox Sports México, quien charló con Daddyllennials para compartir sus vivencias como padre primerizo y el lado B de su vida.

Aunque Beto se convirtió en papá hace apenas 6 meses, este último semestre ha sido uno de los más complejos de la historia reciente. Y no sólo para él y su familia, sino para todo el mundo.

Dentro de lo trágico que la pandemia por el Covid-19 ha traído a la sociedad mexicana, hay historias que deben de contarse con la satisfacción de que no todo lo que trajo esta enfermedad es negativo por sí solo.

Para Beto, un día normal de trabajo y actividad social y profesional lo hubiera mantenido alejado de su hijo en los momentos más vulnerables de este. Beto tenía certeza sobre lo poco que iba a compartir con él y lo distante que se sentiría hoy, de no haberse implementado el home office en su empresa y de no tener grabaciones y transmisiones en vivo vía remota.

“Sí existen muchas herramientas y mucha información, pero lo que nos caracteriza a la nueva generación, es la voluntad”, sostuvo Beto, quien asegura que los millennial no se han beneficiado únicamente de la tecnología, sino que ha habido un cambio de actitud.

“Entonces el papá ya no sólo es el que tiene dinero y lo lleva a la casa para que coman los hijos. Es lo que he entendido y es lo que quiero llevar a la práctica. No la cantidad, sino la calidad. Entre más intentes ser una mejor persona para ti, todo eso se lo vas a enseñar y de manera invisible el bebé o el chavito creciendo, lo va a aprender”.

En la esfera de la generación millennial, Beto aseguró en el podcast que la “supuesta madurez” que se alcanza no tiene que ver con un número, en este caso, la edad en que decides formalizar y crear una familia.

“Hay decisiones en la vida. Una de las más importantes es cuándo quieres ser papá. Aprendí a cuidarme y quiero aconsejarle a mi hijo lo mismo para que pueda gozar lo que yo he gozado: pasártela increíble, pero saber que tú tienes el control de tu vida. Tú sabes en qué momento quieres ser papá.

“Cuando tienes el control de tu vida a ese nivel, valoras cada momento, cada logro, cada error. Yo puedo jactarme de decir ‘en el momento que yo quise, luché y tuve la capacidad física, mental y económica, se me dio la oportunidad de ser papá.

