Chimpancé ve el cielo por primera vez tras 28 años de encierro: su reacción quedó en video

Save the Chimps, uno de los santuarios de chimpancés más grandes del mundo, sorprendió a las redes sociales al mostrar las imágenes de una de las especies recientemente rescatadas y la sorprendente reacción que tuvo al ver por primera vez la luz del día después de años encerrada en un laboratorio.

Vanilla es el nombre de la chimpancé que ha maravillado a las redes sociales al ser la protagonista del video en donde se puede ver la forma en que afrontó por primera vez el salir a un campo abierto.

En las imágenes se puede ver como se encuentra pegada a la puerta con mucho temor a salir, por lo que el alfa de la familia, de nombre Dwight, tiene que acercarse y animarla a que salga del cuarto.

Después de brincar a la superficie, Vanilla realiza una expresión de verdadera sorpresa al ver por primera vez el Sol y al estar en un lugar abierto, su sorpresa es tal que no puede dejar de voltear hacia el cielo.

Algunos chimpancés se acercan a ella y comienzan a motivarla para que camine, mientras ella mantiene la misma expresión en su rostro, entre sorpresa y alegría por lo que comienza a vivir.

Posteriormente, la organización mostró imágenes de como la chimpancé comenzó a acoplarse con el resto de la familia en el santuario y caminó por largos ratos en el campo y en el pasto del lugar protegido al ser todo nuevo para ella.

Aunque el video original de la organización cuenta con menos de 200 mil reproducciones desde su publicación el pasado 15 de junio, el material fue tomado por diversas cuentas en redes sociales donde ya se ha hecho viral al generar mucha emoción en los usuarios por la expresión de la chimpancé.

Historia de la chimpancé rescatada

Save the Chimps en un comunicado detalló la historia de Vanilla, la cual tiene 28 años y es una de las nuevas residentes del santuario ubicado en Fort Pierce, Florida, en los Estados Unidos.

A pesar de su larga edad, Vanilla nunca había estado fuera de una jaula al estar encerrada en un laboratorio de investigación en Nueva York, donde ella junto a otros de su especie eran mantenidos en jaulas pequeñas.

Después de esto, fue trasladada a California en donde fue colocada en una jaula del tamaño de un garaje en donde no tenía pasto y estaba todo cercado por tela metálica.

Tras el cierre de este lugar donde se encontraba fue trasladada finalmente a Florida, en donde comenzó un proceso introducción para que pudiera ser parte de los grupos familiares ya existen en el santuario.

Save the Chimps afirmó que Vanilla ya se encuentra totalmente integrada al grupo al ser parte de una de las familias más grandes de chimpancés del santuario y no pierde el tiempo para explorar la isla de tres acres dónde puede elegir cómo y el lugar donde pasar sus días, mientras disfruta como nunca antes de la naturaleza.

