Año Nuevo Chino 2023: ¿Qué significa que sea el año del Conejo de Agua?

El domingo 22 de enero se le da la bienvenida al Año Nuevo Chino, año del Conejo de Agua y energía Yin, un ciclo totalmente de esperanza representado por un animal que simboliza la sensibilidad, la intuición y el camino a la paz interna.

Lizbeth De Jarmy, del Centro Fairy Whispers, comenta que no hay que olvidar que el 2022 fue el año del Tigre de Agua, un año de fuerza, de valentía, de tomar riesgos y mucho crecimiento dinámico; por el contrario, el Conejo de Agua, trae consigo una energía más gentil y tierna.

“Nos ofrecerá tomar un paso atrás para observar lo que creamos en el 2022 y con una perspectiva a distancia y totalmente compasiva, podremos observar si nos gusta lo que recreamos después de un 2020 de locura con la Rata; del recuento de daños y comienzos de preparar la tierra, con el Buey 2021; de la fuerza para reconstruir del Tigre 2022; pues ahora viene este conejito 2023 a decirte que tengas fe y esperanza, que el amor y la intuición son tus nuevas herramientas”, explicó.

Este nuevo periodo invita al balance, la relajación y a vivir en contemplación. Los conejos son ágiles y adaptables, juguetones y muy flexibles, esta será la palabra clave de este año.

Este 2023 no toca confrontar retos, de hecho, toca llevarla ligera y dejar que los planes cambien si no va gustando el rumbo, pero un cambio en confianza de soltar todo lo que genera un estrés innecesario, soltar la fuerza y el deber ser por una certeza en la esperanza de guiarnos por nuestra intuición y sólo cambiar el rumbo contemplando la grandeza de la vida.

“La naturaleza fluida del conejo, su seguridad interna nos hará ver un año en el que todo lo tomaremos con gracia, facilidad y gloria. Los conejos son sociables, así que este año nos veremos construyendo nuevas redes de apoyo, relaciones y amistades, pero disfrutando el estar y ser, no el compromiso del tener que ser o deber ser”.

Lizbeth también destacó que los lazos ya creados anteriormente hacia gente que se ama serán más profundos aún. El año del conejo viene con una energía totalmente hermosa, amable, compasiva y fértil que ayudará a ver crecer todas las semillas que se plantan acerca de nuestros deseos.

“No tengas miedo a que tu vida tome su propio balance y equilibrio, contempla cómo se acomoda. El 2023 es un año de quietud y discernimiento, démosle la bienvenida al pensamiento profundo ya que el Conejo nos trae apertura a la intuición y a la belleza de la paz interna que conlleva la esperanza”, agregó.

¿Por qué el Año Nuevo Chino inicia el 22 de enero?

La primera Luna Nueva del año es la que dicta el inicio del año lunar chino y la de este estará en Acuario.

Cada Año Chino viene representado por uno de los 12 animales del zodiaco y uno de los cinco elementos, lo cual dictará la energía de este año.

El Conejo es el cuarto animal de la cadena del zodiaco chino. El agua representa el norte, la completitud, la calma, fluir, contemplar y observar. Está conectado a mercurio lo cual augura un año de mucha comunicación y su energía es Yin, femenina.

“Comienza el 22 de enero del 2023 y termina el 9 de febrero del 2024. El conejo representa la longevidad, paz, prosperidad y esperanza. Si a esto le sumamos la suerte numerológica del 2023, estamos en un año siete, recibir en toda su expansión”.

Desde 1963 no ha pasado un año del Conejo de Agua, esto es un augurio de mucha fortuna. Los fundamentalistas del Lunar New Year (LNY) dirán que no te bañes o mínimo no laves tu pelo, mucho menos cortarlo, ya que con ello te llevas toda la fortuna que viene para ti este año.

*Platillos de la suerte y su intención para acompañar este día:

Dumplings (prosperidad)

Pescado (abundancia)

Rollitos Primavera (riqueza y fortuna)

Fruta (salud y bienestar)

Tangyuan (unión familiar y amistad)

Correspondencias

Los números de la suerte de este año son: 3, 4 y 6 y las cifras que hagan juntos. Por su parte, los colores son: rosa, rojo, morado y azul. Flores y esencias: lirio, jazmín y lilis.

Ritual

“Aunque no es parte de nuestra cultura, jalar energía de este día y jugar con ella para impregnar nuestros sueños es padrísimo y esto te sugiero hacer”, dijo la experta.