“¡Abuelita!” Se le escapa de las manos regalo con dinero

León, Gto.- (OEM-Informex).- Las redes sociales no dejan de regalos los momentos más virales de la humanidad y en esta ocasión una abuelita se hizo viral porque su regalo de cumpleaños se le escapó de las manos en un abrir y cerrar de ojos.

Además del pastel, la fiesta y los obsequios, se ha vuelto parte del ritual cumpleañero que algunas personas quieran sorprender a los festejados con un detalle inolvidable.

Así el pasó a una tierna abuelita quien se hizo viral enTikTok porque la sorpresa no salió como lo esperaban lo que ha generado más de 11 millones de vistas y más de 332 mil reacciones, en la cuenta de @maricrisdaytoacain.

Los integrantes de su familia compraron un globo al que le pegaron varios billetes. Todos emocionados esperaban el momento en que la festejada abriera la caja donde aguardaba su regalo cuando el globo inflado con helio se elevó al cielo y nadie pudo detenerlo.

#flyingmoneyballoon #fakemoney #birthdaypranksurprise ♬ original sound - ms.Taurus09 @maricrisdaytoacain Money Balloon Prank Surprise❣️ nanghihinayang pa c bae kahit meron ng hawak haha 😅😅 #surprisemoneyballoon

Lejos de provocar preocupación o enojo entre los asistentes, las risas no se hicieron esperar, pues seguramente nadie se esperó que la sorpresa sería para ellos.

De acuerdo con información de la red social, el clip fue grabado en la región de Vietnam, pero ya le ha dado la vuelta al mundo porque ese no fue motivo para dejar de disfrutar y celebrar a la matriarca de la familia.

“Claramente el dinero se nos va volando”, “Hasta a mí me dolió ver volar el dinero y se marchoooo…”, “Cuando vio la plata quiso agarrarlo, demasiado tarde”, “Pero la culpa no fue de la señora. Hubiera sido más fácil el regalo sorpresa de la sombrilla”, “Bien dice lo que es pa´uno será, lo que no, pues ni modo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Después del agridulce momento, la cumpleañera siguió abriendo otros obsequios, ya no con el mismo entusiasmo del gran regalo que era suyo y literalmente dejó ir. De vez en cuando volteaba al cielo para ver si su regalo regresaba.